Erde bebt in Kiew

Evgeniy Maloletka/AP/dpa Abgeschossen: Trümmer einer von der Luftverteidigung zerstörten russischen Rakete werden gesichert (Kiew, 29.5.2023)

Mehrere ukrainische Spitzenbeamte haben am Pfingstwochenende Erwartungen auf einen baldigen Beginn der ukrainischen Gegenoffensive geschürt. So veröffentlichte der militärische Oberkommandierende, General Walerij Saluschnij, ein Video, das mit Sprechchören wie »Heil unserer entscheidenden Offensive« unterlegt war. Der Chef des Militärgeheimdienstes, Kirilo Budanow, schrieb auf Telegram, die Ukraine habe nun alles beisammen, was für eine erfolgreiche Offensive nötig sei. In Kiew berichteten am Wochenende Einwohner über »starke Vibrationen« des Untergrunds »wie bei einem Erdbeben«. Spekuliert wurde, ob sie möglicherweise durch Panzer auf dem Weg an die Front verursacht wurden.

Russland intensivierte über das Wochenende den Beschuss von Kiew und anderen ukrainischen Städten mit Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern. Auch am Montag vormittag gingen die Angriffe weiter. Durch Beschuss von See wurden offenbar Teile der Hafenanlagen in Odessa beschädigt. Auch wenn nach ukrainischen Angaben die überwiegende Mehrzahl der angreifenden Flugkörper abgeschossen wurde, richteten herabfallende Raketentrümmer noch Schäden an.

Russland nahm dagegen für sich in Anspruch, im Bezirk Schitomir militärische Vorratslager und im Bezirk Charkiw einen Bereitstellungsraum für ausländische Söldner angegriffen und zerstört zu haben. Der Wahrheitsgehalt solcher Aussagen ist kaum prüfbar, zumal die ukrainischen Behörden parallel zu den angeblich erfolglosen Angriffen ihre Kampagne gegen Bürger und Kommunalpolitiker intensivieren, die Bilder von Angriffen, ihren Folgen oder der Arbeit der Luftverteidigung ins Netz stellen. Dies nutze nur dem Gegner und sei deshalb zu unterlassen, erklärte etwa der Chef der ukrainischen Präsidialverwaltung, Andrij Jermak.

In Kiewer Parks verteilten Polizisten unter dem Vorwand einer Brandschutzbelehrung Einberufungsbefehle an grillende Männer. An der Front gehen die Kämpfe im Umland von Bachmut weiter. Westliche Quellen bestätigten aufgrund eigener Erkenntnisse, dass die russische Privatarmee Wagner sich offenbar aus der Stadt zurückzieht; ihre Stellungen würden von Einheiten der »Volksrepublik Donezk« übernommen. Die Kampfkraft und das Ausbildungsniveau dieser Truppen gilt nach den bisherigen Erfahrungen des Krieges als mäßig.