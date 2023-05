30 Jahre danach

David Young/dpa

Am Montag wurde in Solingen an einen der schwersten faschistischen und rassistischen Anschläge in der Geschichte der Bundesrepublik erinnert. In der Nacht zum 29. Mai 1993 starben fünf Mädchen und Frauen, als Neonazis das Wohnhaus der Familie Genc anzündeten: Saime Genc (4), Hülya Genc (9), Gülüstan Öztürk (12), Hatice Genc (18) und Gürsün Ince (27). An der Gedenkveranstaltung in der Solinger Konzerthalle nahmen neben dem Bundespräsidenten, Bundes- und Landesministern und der Bundestagspräsidentin Bärbel Bas auch Angehörige der Opfer teil. (jW)