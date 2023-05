»Konzerne wie Rheinmetall brauchen Krisen«

Alex Kraus/REUTERS Klingeling: Rheinmetall-Chef Armin Papperger an der Frankfurter Börse (20.3.2023)

Für den Rüstungskonzern Rheinmetall geht es an der Frankfurter Börse zuletzt eher bergab. Mitte Mai teilte das Unternehmen mit, 501 Millionen Euro für die Lieferung von 50 neuen »Puma«-Schützenpanzern an die Bundeswehr zu kassieren. Wie soll aus Ihrer Sicht mit Konzernen umgegangen werden, deren Profite durch die »Zeitenwende« im Höhenflug sind?

Was wir momentan erleben, ist tatsächlich eine enorme politische Unterstützung solcher Rüstungskonzerne. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, so viele Menschen wie irgend möglich auf die skrupellosen Machenschaften von Rheinmetall, diesen Händlern des Todes, aufmerksam zu machen. So haben wir beispielsweise 2017 die Großaktionäre Larry Fink, Chef vom weltweit größten Privatvermögensverwalter Blackrock, und Paul Manduca, Vorstandsvorsitzender des britischen Versicherungsriesen Prudential, sowie den Rheinmetall-Vorstand Armin Papperger und den dortigen Aufsichtsrat Ulrich Grillo mit dem Internationalen Ethecon Dead Planet Award geschmäht.

Womit hatten diese Männer den Schmähpreis verdient?

Den haben sie damit verdient, dass ihnen der Konzern zu wesentlichen Teilen gehört und sie das Rüstungsunternehmen entscheidend führen. Auf ihr Konto geht der Ruin der menschlichen Gesundheit und die Zerstörung der Umwelt im großen Stil – und der Tod vieler Menschen. Den Schmähpreis erhielten sie, weil sie nicht nur eine Gefahr für den Frieden und die Menschenrechte darstellen, sondern auch eine für die Demokratie, die Ökologie und die Menschheit insgesamt.

Weltweit wird aufgerüstet, und die Zahl bewaffneter Konflikte nimmt durch den Kampf um Ressourcen sowie durch die Folgen der Erderwärmung zu. Ist da ein Ende der goldenen Zeiten für Rheinmetall und Co. überhaupt absehbar?

Die durch den entfesselten Kapitalismus befeuerten globalen Krisen und die sich daraus entwickelnden Konsequenzen lassen die Profite der Rüstungskonzerne in schwindelerregende Höhen schnellen. Rüstungskonzerne wie Rheinmetall haben kein Interesse an der Lösung dieser Krisen und an der Beendigung der weltweiten Kriege. Rheinmetall liefert mit Erfolg Waffen in alle Welt. Teils an geltenden Gesetzen vorbei, etwa nach Südafrika, Argentinien und Saudi-Arabien. Für diese Konzerne zählen einzig und allein die Profite aus dem Geschäft mit dem Tod und nicht Menschenleben.

Welche Konsequenz ziehen Sie daraus?

Wir fordern: Rheinmetall entrüsten! Das heißt konkret: Die Rüstungsproduktion muss auf die Fertigung ziviler Güter umgestellt werden – trotz oder gerade wegen des Krieges in Europa. Denn Frieden erreicht man nicht mit immer mehr Waffen.

Apropos politische Rückendeckung für die Rüstungsindustrie: Wie weit reicht umgekehrt der Einfluss dieser Kapitalfraktion, Stichwort: lasche Regulierung?

Solange den Rüstungslobbyisten im Bundestag und außerhalb ihr Handwerk nicht verboten wird, wird es immer wieder Gesetze geben, die die Interessen der Rüstungsindustrie bedienen. Das ist im Grunde nicht weiter verwunderlich, bedenkt man, dass viele Politiker nach ihrer Karriere im Bundes- oder Landtag in die Privatwirtschaft wechseln und auch als Lobbyisten von Rüstungskonzernen ihre Bezüge aufbessern. Als Beispiel sei auf den ehemaligen Verteidigungsminister Franz Josef Jung von der CDU verwiesen. Er sitzt heute im Aufsichtsrat von Rheinmetall. Oder nehmen wir Exentwicklungsminister Dirk Niebel, FDP, der bereits seit Anfang 2015 für Rheinmetall tätig ist.

Sehen Sie denn die Gefahr, dass Kriegsgerät zum Beispiel aus deutscher Produktion demnächst auch an den EU-Außengrenzen eingesetzt wird, um Migranten und Geflüchtete am Grenzübertritt zu hindern?

Wer sich die schwerbewaffnete europäische Grenzschutzagentur Frontex anschaut, die von der EU immer weiter aufgerüstet wird, weiß von dem Risiko, dass dort vermehrt auch neueste Waffensysteme zum Einsatz kommen werden, um die Festung Europa abzuschotten. Vor allem, falls sich die Lage zuspitzen sollte – wegen massenweiser Flucht wegen Krieg oder der Zerstörung von Lebensgrundlagen. Wer daher Fluchtursachen tatsächlich bekämpfen will, muss das Ende der Rüstungsproduktion wollen.