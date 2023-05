Vorgezogene Wahlen nach PSOE-Debakel

Jesus Merida/ZUMA Wire/imago Sozialdemokraten abgestraft: Stimmabgabe im andalusischen Málaga (28.5.2023)

Am Montag mittag kündigte der spanische Ministerpräsident und Vorsitzende der sozialdemokratischen Partei PSOE, Pedro Sánchez, an, dass er das Parlament auflösen und die für Dezember geplanten Wahlen auf den 23. Juli vorziehen werde. Als Grund nannte er die schwere Niederlage des PSOE bei den Kommunalwahlen am Sonntag.

Sieger der Wahlen war die konservative Volkspartei PP. Vielerorts erzielte sie absolute Mehrheiten, in Madrid zum Beispiel sowohl in der Region als auch im Rathaus. Podemos und die Vereinigte Linke verloren dort zehn Abgeordnete und werden nun in beiden Kammern keine Vertreter mehr haben. Die progressiven Kräfte verloren Valencia, Sevilla, Valladolid und Ferrol auf lokaler Ebene. Auf regionaler Ebene verlor der PSOE die Regionen Valencia, Aragon, Extremadura, Balearen, La Rioja und die Kanarischen Inseln.

Die Generalsekretärin von Podemos, Ione Belarra, erklärte am Montag ihre Solidarität »mit allen progressiven Menschen im Land, die heute traurig und besorgt über den Vormarsch der reaktionären Kräfte sind«. Man wisse, was das bedeute: »Kürzungen der öffentlichen Ausgaben, Privatisierungen und einen Rückgang fundamentaler Rechte«.

Der Ausgang der Wahlen im Juli ist völlig ungewiss. Liefe es wie jetzt, würde der PP die Wahlen gewinnen, aber die Regierung wäre ihm noch nicht sicher, titelte die Tageszeitung El País am Montag. Die linke Unidas Podemos und die extrem rechte Vox dürften viele Stimmen verlieren. Daher könne es sein, dass die Volkspartei auch im Bündnis mit Vox keine Mehrheit erreichen wird.

Am Sonntag trat der Kommunist Juan Manuel Sánchez Gordillo zum ersten Mal seit 1979 nicht mehr für das Bürgermeisteramt im andalusischen Dorf Marinaleda an. Sein Nachfolger Sergio Gómez, an den Gordillo bereits vor zwei Jahren aus gesundheitlichen Gründen seine Amtsgeschäfte übergeben hatte, gewann jedoch mit absoluter Mehrheit. Vox war dort erstmals mit einer Liste von elf Kandidaten angetreten – die offenbar nicht einmal sich selbst wählten, da es insgesamt nur fünf Stimmen für die Faschisten gab.