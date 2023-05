Alba scheitert

Berlin. Alba Berlin ist überraschend im Playoff-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga ausgeschieden. Am Mittwoch abend unterlagen die Berliner im vierten Spiel bei Ratiopharm Ulm mit 81:83. Damit ging die Best-of-five-Serie mit 3:1 an Ulm. Der Außenseiter trifft nun im Halbfinale auf den FC Bayern München. »Wir hatten körperliche Probleme«, sagte Alba-Trainer Israel Gonzalez nach dem Spiel bei Magenta Sport. Der Kräfteverschleiß sei nach 74 Pflichtspielen in dieser Saison zu groß gewesen. (dpa/jW)