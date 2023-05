Hellmann flieht

Frankfurt am Main. Nach dem gescheiterten Plan für einen Investoreneinstieg bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) will Axel Hellmann sein Amt als Interimsgeschäftsführer zum 30. Juni abgeben. »Ich habe jetzt im Sommer wieder etwas mehr Zeit für meinen Klub«, sagte der Vorstandsvorsitzende des Fußballerstligisten Eintracht Frankfurt am Mittwoch nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung der DFL. Zuvor hatte die DFL-Führung nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit für ihr Vorhaben erhalten. (dpa/jW)