Paris vertreibt

Paris. Die Regierung Frankreichs möchte vor den Olympischen Spielen 2024 und der Rugby-Weltmeisterschaft im Herbst dieses Jahres die obdachlosen Bewohner der Hauptstadt Paris in die Provinz verfrachten. Wie die Zeitung Le Monde am Mittwoch berichtete, seien die Präfekten angewiesen worden, temporäre Aufnahmezentren zu schaffen, von wo aus Obdachlose binnen dreier Wochen in eine dauerhafte Unterkunft in den Regionen verlegt werden sollen. Von der Maßnahme sind auch Flüchtlinge betroffen, die im Großraum Paris leben. (dpa/jW)