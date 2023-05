TV-Dämmerung

TV-Unternehmen rechnen erneut mit schrumpfenden Umsätzen bei der Fernsehwerbung. Für das Segment werde in diesem Jahr ein Rückgang von 3,7 Prozent auf 3,87 Milliarden Euro erwartet, teilte der Verband Privater Medien (Vaunet), der TV- und Audiounternehmen vertritt, am Donnerstag in Berlin mit. 2022 gingen die Erlöse bereits um gut sieben Prozent zurück. (dpa/jW)