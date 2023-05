Schweden tanzt

Auf ihrem langen Weg hin zu einer freiheitlichen Gesellschaft hat die parlamentarische Monarchie Schweden eine wichtige Etappe genommen. Nach fast sieben Jahrzehnten schafft das Land eine Regel ab, die spontanes Tanzen in Kneipen oder Diskotheken untersagt. Seit 1956 benötigten schwedische Bars, Restaurants und Nachtklubs eine Erlaubnis, wenn ihre Gäste tanzen wollten. Barbesitzer mussten eingreifen, wenn etwa an der Theke spontan getanzt wurde, taten sie das nicht, konnten sie ihre Ausschankerlaubnis einbüßen. Das schwedische Parlament in Stockholm billigte am Mittwoch auf Vorschlag der Regierung, dass diese Regelung nun abgeschafft wird. Nach der neuen Bestimmung müssen die Betreiber der Lokale bei spontanen Tänzen unverzüglich bei der Polizei anrufen und den Vorgang mündlich genehmigen lassen. (jW)