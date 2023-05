Gegen Polizei und Mafia

Eva Cabrera/AGRA/Ministerio de Cultura »Cabezas wird nicht vergessen«: Demonstration für Meinungs- und Pressefreiheit in Buenos Aires (2017)

Wer hat Griselda Blanco getötet? Die Journalistin wurde am vergangenen Sonnabend in ihrem Haus in der Stadt Curuzú Cuatiá in der Provinz Corrientes im Nordosten Argentiniens tot aufgefunden. Dem ersten Anschein nach hatte sie Selbstmord begangen und sich erhängt. Eine vorläufige Autopsie ergab jedoch, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelte. Daraufhin wurde Blancos Expartner Armando Jara, ebenfalls ein Journalist, verhaftet und des Frauenmordes angeklagt.

Sowohl Blancos Angehörige als auch ihre Kollegen schließen zwar einen Femizid nicht aus, fordern aber die Justiz auf, auch andere Indizien zu berücksichtigen. »Sie hat Wahrheiten geäußert, die sich niemand zu sagen traute«, schrieb ihr Sohn Lautaro Cesani in Internetmedien. »Sie wollten, dass sie schweigt, aber ohne Erfolg.« Der mit den Ermittlungen beauftragte Staatsanwalt hat den Fall der Bundespolizei übergeben. Journalistenorganisationen haben beantragt, dass das Nationale Sekretariat für Menschenrechte als Kläger auftritt.

Blanco arbeitete für einen Radiosender in Curuzú Cuatiá. Sie tat dies von zu Hause aus. Ihre Arbeitsutensilien waren zwei Mobiltelefone. Eines davon ist seit dem Verbrechen bezeichnenderweise verschwunden. Wie viele Journalisten in Argentinien und nicht zuletzt Frauen arbeitete Blanco unter prekären Bedingungen. Sie hatte Machtmissbrauch angeprangert. Dafür wurde sie belästigt, bedroht und verfolgt. Insbesondere hatte sie über Korruptionsfälle bei der örtlichen Polizei gesprochen. Dabei ging es um einen hohen Verantwortlichen, der gerade nach Curuzú Cuatiá versetzt worden war. Nach den ihr vorliegenden Informationen war der Polizist wegen sexualisierter Gewalt angezeigt worden.

Als Blanco ein Schreiben von dem beschuldigten Polizisten erhielt, suchte sie Rat bei ihrer Anwältin Silvia Casarrubia. Sie erzählte ihr von dem Druck, dem sie ausgesetzt war. In dieser Woche veranstaltete die Federation Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) eine Pressekonferenz, auf der eine Tonaufnahme von einem Gespräch Blancos mit ihrer Anwältin vorgespielt wurde. In dem Mitschnitt hört man sie über den wütenden Brief des Polizisten sprechen. Sie schließt: »Das ist eine Menge Mafia.« Es gab auch Mitteilungen Blancos an ihre Kinder, mit der Warnung, aufzupassen, falls ihr etwas zustoßen sollte. In den letzten Wochen vor ihrem Tod hatte sie über einen mutmaßlichen Fall von Fahrlässigkeit im Gesundheitswesen berichtet: den Tod einer Frau namens Débora Serrano, die in einem öffentlichen Krankenhaus verstorben war. Die Umstände ihres Todes werden von der Justiz der Provinz untersucht.

Der Anwalt von Blancos ehemaligem Lebensgefährten wird die Nichtigkeit der Anklage gegen seinen Mandanten beantragen, mit der Begründung, dass keine ausreichenden Beweise und auch keine entsprechenden Untersuchungsberichte vorlägen. Jara beteuert seine Unschuld und hat detailliert geschildert, was er an dem fraglichen Tag getan hat. Auch wies sein Anwalt darauf hin, dass die Kinder der ermordeten Journalistin bei der Anhörung seines Mandanten anwesend waren und »ganz normal mit Jara gesprochen haben«.

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen soll also festgestellt werden, ob Griselda Blanco Opfer eines Verbrechens männlicher Gewalt oder ob sie wegen ihrer journalistischen Arbeit ermordet wurde. Bisher gab es in Argentinien zu Zeiten demokratisch gewählter Regierungen nur ein einziges Kapitalverbrechen gegen einen Journalisten – das war 1997. Das Opfer damals war José Luis Cabezas, ein Fotojournalist, dem es gelungen war, Alfredo Yabrán, einen der mächtigsten Geschäftsleute des Landes, der mit Korruption in Verbindung gebracht worden war, insgeheim abzulichten. Cabezas wurde regelrecht exekutiert, Yabrán beging ein Jahr später Selbstmord. Die Forderung nach »Gerechtigkeit für Cabezas« ist bis heute eine zentrale Parole, wenn es um Meinungsfreiheit in Argentinien geht.