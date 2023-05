Marco Bello/REUTERS

Am Mittwoch (Ortszeit) hat der republikanische Gouverneur des US-Bundesstaates Florida, Ronald DeSantis, öffentlich seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2024 angekündigt. Der selbst schon im rechten Abseits stehende Expräsident Donald Trump erhält also einen ebenbürtigen Konkurrenten. Während DeSantis noch gemeinsam mit Twitter-Chef Elon Musk im »Four Season Hotel« in Miami mit der Technik kämpfte, mit der seine Nominierung übertragen werden sollte, machten draußen Demonstranten (Bild) gegen die Politik der Republikaner mobil. (Reuters/jW)