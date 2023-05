Im Zeichen des Saturn

Mit »Time Shelter« von Georgi Gospodinow hat erstmals ein aus dem Bulgarischen ins Englische übersetzter Roman den renommierten Internationalen Booker-Preis gewonnen. Die Jury würdigte das Werk des 55jährigen in der Übersetzung von Angela Rodel als »brillanten Roman voller Ironie und Melancholie«. In dem Buch geht es um eine Klinik, die Alzheimer-Patienten in die Vergangenheit bringt, mit ihren Therapieerfolgen aber auch gesunde Menschen anzieht, die dort »dem Horror der Moderne« entfliehen wollen. Das Preisgeld von 50.000 Pfund (rund 57.500 Euro) wird zu gleichen Teilen zwischen den jeweiligen Autoren und Übersetzern aufgeteilt. Der Literaturpreis ehrt die besten fremdsprachigen und ins Englische übersetzten Romane, die in Großbritannien oder Irland veröffentlicht worden sind. (dpa/jW)