Gregoire Merot/AP Photo/dpa Bevor die Bagger kommen, wird in Koungou noch versucht, Material zu sichern (22.4.2023)

Seit Montag hat die französische Regierung ihren Krieg gegen die Ärmsten in der ehemaligen Überseekolonie Mayotte wieder aufgenommen. In den kommenden Monaten sollen mehr als 1.000 Blech- und Pappkartonbehausungen am Rand der Kleinstadt Koungou zerstört und abgeräumt werden. Die rund 50.000 Bewohner der Elendsviertel sollen zunächst in Sammellager verfrachtet und von dort möglichst schnell abgeschoben werden – zurück auf die Komoren, die von bitterer Armut heimgesuchten Nachbarinseln des Archipels nordöstlich von Madagaskar. Weil die Bewohner der drei nördlichen Komoreninseln sich 1974 und ein zweites Mal 1976 für die Unabhängigkeit entschieden hatten, können sie ihre Nachbarn im nur 70 Kilometer entfernten Mayotte daher nur noch mit Visa besuchen. Die Mahorais hatten 1995 nahezu einstimmig beschlossen, unter der Herrschaft der alten Kolonialherren zu bleiben, seither verlaufen um Mayotte EU-Außengrenzen.

Ein Gericht hatte die vom Innenministerium in Paris angeblich »aus humanitären Gründen« angeordnete, von Menschenrechtsorganisationen als »äußerst brutale Aktion« bezeichnete Räumung Ende April zunächst gestoppt. Der für die »Operation Wuambushu« (Rückeroberung) verantwortliche Minister Gérald Darmanin wurde verpflichtet, den von ihm als »Illegale« bezeichneten Menschen zunächst bewohnbare Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Nun, einen Monat später, sah die Gerichtsbarkeit in der Hauptstadt Mamoudzou diese Forderung offenbar erfüllt und legalisierte ­Darmanins Marschbefehl an die gepanzerten Spezialeinheiten CRS, die jetzt die »Talus 2« genannte Wellblechsiedlung plattmachen darf.

Untergegangen ist in der öffentlichen Wahrnehmung des 8.000 Kilometer entfernten »Heimatlandes«, dass der Vizepräsident des Inselrates, Salim Mdéré, in einer Sendung des TV-Senders TJ Mayotte vorgeschlagen hatte, durch Diebstahl oder Raub straffällig gewordene Einwanderer »einfach zu töten«. Ein Fest für Frankreichs Ultrarechte. In nahezu kompletter physischer Abwesenheit der parlamentarischen Linken auf der Insel durfte sich Nicolas Bay, EU-Abgeordneter des Pariser Nobelbanlieues Saint-Germain-en-Laye und als Botschafter der faschistischen Bewegung Reconquête (Rückeroberung) angereist, so richtig austoben: »Wir haben es hier mit einem Fall von gewaltiger Auswechslung zu tun«, erklärte Bay am Dienstag in der Inselmetropole, passenderweise in Begleitung des bürgerlich-rechten Abgeordneten Mansour Kamardine (Les Républicains), »die Mahorais werden durch die eingedrungenen Komorer ersetzt.«

Eine Gewaltphantasie, die sich nahtlos in die Theorie seines politischen Führers Éric Zemmour vom »Austausch« der Bevölkerung in Frankreich einfügt und nichts anderes erreichen soll, als Rassismus und Zwist unter den auf allen Inseln des Archipels in muslimischem Glauben lebenden Einheimischen zu säen. Die »Menschenrechtler« seien es, ergänzte vor Ort Kamardine, »die das Chaos säen«, und natürlich die »extreme Linke«, deren vermeintliche Organisation er nicht näher definierte. Bay, der ursprünglich unter Marine Le Pen dem rassistischen Rassemblement National zu Diensten stand, gefällt sich seit Zemmours erfolgloser Kandidatur für die Präsidentschaft vor einem Jahr als dessen Speerspitze im EU-Parlament und verstand seinen Besuch in Mayotte daher als eine Art Dienstreise. Da die Insel politisch zur EU zähle, seien auch dort die restriktiven europäischen Immigrationsregeln zu befolgen.

Der andauernde Ausbau der »Festung Europa« wird in der Tat längst nicht mehr nur an den von meterhohen Mauern und messerscharfem NATO-Draht geschützten Grenzen in Griechenland, Spanien oder Italien betrieben. Der Strom unerwünschter Zuwanderer soll auch an den fernen Küsten solcher Inseln wie Mayotte – wenn es sein muss mit Polizeigewalt – aufgehalten werden. Dass der Vizepräsident Mdéré das angesichts des mit aller Brutalität vorgetragenen CRS-Einsatzes womöglich falsch interpretierte, ergab sich aus den Reaktionen aus Paris. Dort hat der Innenminister die »Tötung« von Immigranten »selbstverständlich« noch nicht im Programm.