Vorerst gestoppt

Rojev Mexmur Kein Raus- und Reinkommen mehr: Seit Sonnabend haben irakische Einsatzkräfte das Camp Machmur abgeriegelt (20.5.2023)

Es ist die größte kurdische Flüchtlingsgemeinschaft weltweit: Rund 12.000 Menschen leben in dem selbstverwalteten Camp Machmur in der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak. Das ohnehin schwierige Überleben der vom türkischen Staat Vertriebenen wird seit Tagen durch das Vorgehen irakischer Einsatzkräfte noch erschwert. Seit Samstag morgen wird das Camp von Militär und Polizei belagert, geplant ist, das Areal mit Stacheldraht einzuzäunen und irakische Polizeieinheiten dort zu stationieren. Durch die militärische Blockade ist das Camp völlig isoliert und kann weder betreten noch verlassen werden.

Wie die kurdische Nachrichtenagentur ANF weitere berichtete, sehen die Pläne auch vor, alle Ein- und Ausgänge bis auf den Hauptzugang zu schließen, Betonbarrieren auf dem Zufahrtsweg zu installieren sowie Beobachtungstürme aufzustellen. Ein Bewohner habe bereits durch den Einsatz scharfer Munition eine Schussverletzung erlitten, mehrere Wohnhäuser seien von Kugeln getroffen worden. Davon lassen sich die Bewohner jedoch nicht abbringen und halten seit dem Wochenende Wache gegen die militärische Belagerung.

Offiziell steht das Camp, das sich etwa 60 Kilometer südwestlich der Regionalhauptstadt Erbil befindet, unter dem Schutz und der Kontrolle des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR). Am Dienstag traf nun erstmals seit 2014 eine UN-Delegation in dem Camp ein – damals war der Posten angesichts der Kämpfe gegen die Terrormiliz »Islamischer Staat« verlassen worden. Im Anschluss an das gemeinsame Gespräch zwischen Vertretern der Vereinten Nationen, des Volksrats von Machmur und der irakischen Regierung konnte die kurdische Seite einen vorläufigen Erfolg vermelden: Der militärische Ausbau sei zunächst gestoppt worden, »aber sie beharren auf ihrem Plan und sagen, dass sie es tun werden. Im Augenblick lässt sich nicht sagen, was jetzt passieren wird und was sie tun werden«, erklärte der Kovorsitzende des Volksrats, Yusif Kara.

Das auf Kurdistan spezialisierte Nachrichtenportal Medya News zeigte am Dienstag eine Verbindung der Blockadeaktion mit der türkischen Präsidentschaftswahl auf. Unter Berufung auf Campbewohner hieß es, dass die irakische Regierung das Lager auf Druck Ankaras angegriffen habe.