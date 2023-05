Fürs Protokoll

Monika Skolimowska/dpa Schon Anfang Mai hatten Umwelt- und Klimaschutzaktivisten vor dem Bundeskanzleramt gegen das Rügener Terminal demonstriert

Sie »gehe davon aus«, dass bei der Festlegung von Standorten für LNG-Terminals »ein sorgfältiger Bedarfsnachweis erfolgt, der Überkapazitäten vermeidet«, ließ Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) protokollieren. Wie die Süddeutsche Zeitung am Mittwoch berichtete, ist die Serie der Grünen, den einmal eingeschlagenen Kurs unter »Bauchschmerzen« mitzutragen, um eine Episode reicher geworden.

Als Teil des Bundeskabinetts trug Ministerin Lemke in der vergangenen Woche den Beschluss mit, den Hafen Mukran auf Rügen als Standort für ein geplantes Flüssigerdgasterminal ins sogenannte LNG-Beschleunigungsgesetz aufzunehmen. Unter Protest – beziehungsweise unter Protokollerklärung – natürlich. Darin ließ die Umweltministerin festhalten, sie billige den beschleunigten Ausbau zum Import fossiler Energieträger, sollte dieser »nicht zu einem Standardabbau beim Umweltschutz führen«. Folgen für den weiteren Weg im Gesetzgebungsverfahren hat die getätigte Erklärung nicht, auch Parteifreund und Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte bereits im März erklärt, er habe sich »nicht gewünscht«, im laufenden Jahr in »neue fossile Infrastruktur« zu investieren. Das »Verhalten der russischen Regierung zwinge dazu«, zitierte die Süddeutsche. Bauchschmerzen.

Durch die Aufnahme des Standorts Mukran in das Beschleunigungsgesetz könnten Genehmigungsverfahren für die Pipeline und das dazugehörige Terminal stark verkürzt werden und Umweltverträglichkeitsprüfungen gänzlich entfallen, kritisierte Constantin Zerger am Mittwoch im jW-Gespräch. »Es wäre konsequenter gewesen, hätte Frau Lemke den Beschluss nicht mitgetragen«, so der Leiter für Energie und Klimaschutz der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Nun liege es am Parlament, »die Protokollerklärung aufmerksam zu lesen und den Kabinettsbeschluss mit einer Entscheidung gegen das LNG-Beschleunigungsgesetz zu korrigieren«.

Bürgerinitiativen und Umweltverbände hatten am Dienstag auf Rügen einen »alternativen Erörterungstermin« zum geplanten LNG-Terminal abgehalten. In einer gemeinsamen Erklärung erklärten die Teilnehmer am Mittwoch, die Inbetriebnahme von Pipeline und Landeterminal am Hafen in Mukran würden nicht nur Klimaziele gefährden, sondern auch eine »gewaltige Bedrohung für den Tourismus auf Rügen, den Greifswalder Bodden, die Ostsee und die umliegenden Schutzgebiete« darstellen. Der Ausbau von LNG-Kapazitäten vor Rügen inklusive Pipelinelegung würden den ökologischen Zustand der deutschen Ostsee »weiter erheblich verschlechtern«, bekräftigte Corinna Cwielag am Mittwoch auf jW-Anfrage. Zentrale Richtlinien zu Wasser-, Meeres- und Habitatschutz könnten durch die LNG-Pipeline schließlich »unerreichbar werden«, erklärte die BUND-Landesgeschäftsführerin für Mecklenburg-Vorpommern.

Es gebe genügend Belege, »dass die Bundesregierung Überkapazitäten plant«, erklärte Constantin Zerger im jW-Gespräch am Mittwoch. In einem Bericht an den Haushaltsausschuss hatte Habecks Ressort im März erklärt, bis 2027 ganze 30 Milliarden Kubikmeter Gas als »Sicherheitspuffer« einzuplanen – sollten alle Pläne für Terminals wie geplant umgesetzt werden. Der Ausbau von Landestationen für Flüssigerdgas, insbesondere in Mukran, sei daher nicht nur »verheerend für den Umweltschutz«, sondern auch »energiepolitisch unnötig«, ist sich Zerger sicher.