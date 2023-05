Grüne verlieren Geduld

Silas Stein/dpa Kostet viel Geld und soll dem Klimaschutz dienen: Luftwärmepumpe im Keller eines Wohngebäudes (Rottweil, 24.3.2022)

Die Grünen, die täglich mehr unter Druck geraten, wollen ein bisschen Regierungskrise spielen. Irene Mihalic, parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion, hat am Mittwoch den Koalitionspartner FDP offen attackiert. Es sei »verantwortungslos«, dass die FDP das parlamentarische Verfahren um das Gebäudeenergiegesetz (GEG) blockiere. Die Partei verhalte sich derzeit »wie eine Opposition mit Ministerämtern« und halte sich nicht an Absprachen, warf Mihalic der FDP vor. Damit werde die »Handlungsfähigkeit der Regierung« beschädigt.

Die Liberalen hatten zuvor in den Gesprächen über die Tagesordnung des Bundestags für diese Woche abgelehnt, das GEG auf die Themenliste zu nehmen. Laut Verabredungen des Koalitionsausschusses soll der Gesetzentwurf aber vor der Sommerpause verabschiedet werden. Dem Sender Phoenix sagte Katharina Dröge, Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, am Mittwoch, sie halte dies nach wie vor für möglich, sofern man das Gesetz in der nächsten Sitzungswoche auf die Agenda setze. Mihalic warf den Liberalen vor, dass es denen nicht um inhaltliche Fragen geht, sondern nur darum, »ein wichtiges Gesetz aufzuhalten«. Sie rechne damit, dass das GEG in der nächsten Sitzungswoche ab dem 12. Juni auf die Tagesordnung des Bundestags komme.

Die Sozialdemokraten geben sich betont gelassener und pochen ungeachtet des Widerstands der FDP darauf, dass das geplante Gesetz über den Einbau alternativer Heizungen noch vor der Sommerpause verabschiedet wird. »Für uns ist das ein zentrales Gesetz, damit wir Deutschland klimaneutral machen können«, sagte SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Katja Mast am Mittwoch in Berlin. Das Heizen müsse jedoch für die Bevölkerung »bezahlbar« bleiben. Bei dem Gesetz handele es sich »natürlich« auch um eines der FDP, da es gemeinsam in der Koalition beschlossen worden sei, betonte Mast. Mit einer »konstruktiven Grundhaltung« der Ampelpartner sei die Verabschiedung des Gesetzes bis zum Beginn der parlamentarischen Sommerpause zu schaffen, sagte die SPD Politikerin am Mittwoch im Deutschlandfunk.

Derweil werden alle drei Regierungsparteien nicht müde, zu erklären, dass sie sich durchaus noch Verbesserungen am Gesetzentwurf vorstellen können. So müsse Mast zufolge die geplante staatliche Förderung für klimafreundliche Heizungen »noch ausgewogener« als in der Regierungsvorlage sein. Dröges Partei plädiere dafür, dass bei der sozialen Unterstützung, gerade für Menschen mit geringerem Einkommen, »noch mehr passieren« müsse. Davor, dass tatsächlich zur Miete Wohnende und nicht Immobilienbesitzer die Zeche zahlen werden müssen, hatte der Chef des Deutschen Mieterbunds, Lukas Siebenkotten, bereits am 21. April gewarnt.

Die FDP, die aus der Unpopularität des Gesetzes Honig saugen will, obwohl sie Regierungspartei ist, setzt auf Verzögerung. Die Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann erklärte im Tonfall einer Oppositionspolitikerin am Dienstag abend in der ARD, dass das Gebäudeenergiegesetz vor der Sommerpause aus ihrer Sicht nicht verabschiedet werden könne. Es sei klar, dass man in der Ampel gemeinsam einen »anderen Klimaschutz« wolle. Man müsse jedoch »die Menschen in Deutschland« unbedingt »mitnehmen«, weil die Akzeptanz für die sogenannte Wärmewende »sonst nicht da ist«.