Freiheit für Assange!

IMAGO/AAP

Am Mittwoch haben im australischen Sydney Hunderte Demonstranten gegen die anhaltende Inhaftierung von Julian Assange in Großbritannien demonstriert. Außerdem wandten sie sich gegen eine mögliche Auslieferung des Wikileaks-Gründers an die USA und die Untätigkeit der Regierung in Canberra statt dass sie ihren Staatsbürger vor politischer Verfolgung schützt. Auf der Veranstaltung im Hyde-Park in Sydney sprachen auch Assanges Frau Stella und sein Vater John Shipton (Foto). Premier Anthony Albanese lehnte es derweil ab, mit Stella Assange zu sprechen. (Reuters/jW)