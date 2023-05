»Der Pflegeberuf ist bis heute nicht attraktiver«

Ute Grabowsky/photothek/IMAGO Von Idealismus und Empathie kann man schlecht leben: Pflegekraft in einem Pflegeheim in Heidelberg (30.3.2022)

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat sich klar gegen die Pläne der Bundesregierung ausgesprochen, Pflegefachkräfte aus Ländern wie beispielsweise Brasilien abzuwerben. Was stört Sie an dem Vorhaben, das laut Regierung zu einer »Win-Win-Win«-Situation führt?

Der Mangel an Pflegekräften ist zuallererst ein innerdeutsches Problem. Das werden auch die vielleicht zusätzlich hundert brasilianischen Pflegerinnen und Pfleger nicht lösen. Die Anwerbezahlen nichteuropäischer Arbeitskräfte sind über zehn Jahre sehr ernüchternd. Im vergangenen Jahr wurden keine 700 ausländischen Pflegekräfte angeworben. Bei rund 1,7 Millionen Pflegebeschäftigten in 16.000 Pflegeheimen, 15.400 ambulanten Pflegediensten und rund 1.900 Krankenhäusern ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Außerdem ist in Deutschland ein B2-Sprachniveau Voraussetzung, um in der Pflege und Medizin zu arbeiten. Aber genau daran mangelt es bei vielen. Es ist praktisch unmöglich, ein solches Kommunikationsspektrum in weniger als einem Jahr zu erreichen. Doch Patientenversorgung braucht den sicheren Umgang mit der deutschen Sprache. Nicht nur ältere Menschen haben schon jetzt Probleme, sich mit Ärzten und Pflegekräften sowohl im Krankenhaus als auch in der Altenpflege zu verständigen.

Wie viele Pflegekräfte fehlen denn Ihrer Meinung nach, um dem Bedarf gerecht zu werden? Es kursieren durchaus verschiedene Zahlen. Hört man der Bundesregierung zu, könnte man meinen, alles ist halb so wild.

In den kommenden zehn bis zwölf Jahren werden circa 500.000 Pflegefachkräfte in Rente gehen. Gleichzeitig wird die Zahl der Pflegebedürftigen noch steigen. Bereits heute sind mehr als 55 Prozent aller Pflegebedürftigen mindestens 80 Jahre alt. Zwischen den Jahren 2035 und 2050 wird der demographische Pflegebedarf besonders stark ansteigen. Die Politik muss deshalb verhindern, dass eine alternde Gesellschaft auf immer weniger Pflegekräfte trifft. Es wird einfach Zeit, dass die Schere nicht weiter auseinandergeht.

Vielfach werden die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften zum Beispiel aus gewerkschaftlicher Perspektive kritisiert. Was sind aus Ihrer Sicht die Alternativen dazu, Fachkräfte zum Beispiel aus Brasilien oder anderen Ländern des globalen Südens abzuwerben?

Wie gesagt, alle bisherigen Bemühungen, ausreichend Pflegepersonal zu gewinnen, haben nicht ausgereicht. So hat sich auch die Vereinheitlichung der Ausbildung zur Pflegefachkraft 2020 als Strohfeuer entpuppt. Denn nach zwei Jahren des Anstiegs ist die Zahl der Ausbildungsverträge wieder zurückgegangen. Es ist ebenfalls nicht gelungen, den Pflegeberuf attraktiv zu machen. Das heißt: Die Arbeitsbedingungen in der Pflege müssen sich verbessern. Das größte Problem ist dabei nicht die Bezahlung, vielmehr ist es die Planbarkeit der Arbeitszeiten. Spontane Überstunden, Sonder- und Zusatzschichten zerhacken die arbeitsfreie Zeit.

Darüber hinaus muss alles getan werden, um den Nachwuchs langfristig im Job zu halten. Dafür sind Kompetenzen und Eigenverantwortung des pflegerischen Personals zu stärken. Auch müssen Pflegekräfte mehr Verantwortung übertragen bekommen. Beispielsweise gehört die Verordnung von Pflegehilfsmitteln in die Hände dieser Berufsgruppe und nicht in die der Ärzteschaft. Zusätzlich ist weit mehr in berufsbegleitende Gesundheitsprävention zu investieren. Zu viele Pflegende scheiden vorzeitig aus ihrem Beruf aus, weil der Rücken geschädigt ist oder die permanent veränderten Arbeitszeiten die Erholungsphasen zerstören.

Sie plädieren auch dafür, die Pflege für Teilzeitkräfte und Ausgestiegene wieder attraktiver zu machen. Warum erfolgt dieser naheliegende Schritt nicht längst?

Die wechselnden Bundesregierungen schauen hier seit Jahren tatenlos zu. Dadurch wird großes Potential ungenutzt gelassen. Die Hälfte der Teilzeitbeschäftigten und 60 Prozent der Ausgestiegenen können sich eine Rückkehr in den Beruf oder ein Aufstocken der Stunden vorstellen. Damit stünden wenigstens 300.000 Pflegekräfte zusätzlich zur Verfügung.