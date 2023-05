Viele Fragen

Frankfurt am Main. In der Diskussion um den Einstieg eines Investors bei einer Tochtergesellschaft der Deutschen Fußballiga haben die Klubs der 3. Liga die mangelhafte Informationspolitik der DFL kritisiert. »Die Informationslage ist sehr unbefriedigend und unübersichtlich«, sagte Meppens Geschäftsführer Ronny Maul der dpa. Maul ist Mitglied des DFB-Ausschusses 3. Liga. In einem von 16 Drittligisten unterschriebenen Brief forderten die Vereine vom Deutschen Fußballbund und der DFL in der vergangenen Woche daher Antworten auf zahlreiche Fragen. Die blieben laut Maul bislang aus. (dpa/jW)