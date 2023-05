Im Kriegsmodus

Wolfgang Kumm/dpa Die ukrainischen Delegierten bedankten sich am Dienstag für Waffenlieferungen (Flughafen BER, 22.6.2022)

Arbeiterorganisationen mit Klassenstandpunkt würden sich gegen jeden Imperialismus, Krieg und alle Maßnahmen, die ihn verlängern, stemmen. Schließlich sind es die Lohnabhängigen, die in der militärischen Konfrontation für fremde Interessen kämpfen und sterben. Beim 15. Kongress des Europäischen Gewerkschaftsbundes wurde das am Dienstag anders gesehen. So konnte ziemlich zu Beginn zunächst Bundeskanzler Olaf Scholz seine Sicht auf die Geschichte darlegen: »Mit seinem furchtbaren Angriffskrieg hat Putin auf einen Schlag den großen Konsens aufgekündigt, den wir in Europa seit Jahrzehnten hatten. Der unsern Frieden gesichert hat, dass nie wieder Grenzen mit Gewalt verschoben werden dürfen. Um so mehr unterstützen wir jetzt gemeinsam die Ukraine – humanitär, wirtschaftlich und auch mit Waffen und vor allem auf Dauer.«

Durchaus bemerkenswert war, dass EGB-Generalsekretärin Esther Lynch im Anschluss Yusra Mardini interviewte, die 2015 aus Syrien floh und nach einer 25tägigen Tortur Deutschland erreichte. Inzwischen ist die Schwimmerin und Teilnehmerin der olympischen Sommerspiele von 2016 Botschafterin des guten Willens im Auftrag des UN-Flüchtlingskommissars. Die Ursachen des Krieges in Syrien aber spielten in dem Interview keine Rolle.

Zwar wahrte der Präsident des EGB, Laurent Berger, noch die Arbeiterperspektive auf das Kriegsgebiet, indem er von Widerstand gegen Imperialismus sprach und die Solidarität mit den Kollegen in der Ukraine und dem ukrainischen Volk betonte. Spätestens die ukrainischen Delegierten, deren Gewerkschaften zusammen mit zwei weiteren an diesem Tag einstimmig in den europäischen Interessenverband aufgenommen wurden, machten klar, dass der Arbeiterstandpunkt nur für Friedenszeiten gilt. Oberste Priorität sei, den Krieg zu gewinnen und Grigorij Osowoj, Präsident des größten Ukrainischen Gewerkschaftbundes FPU, ist überzeugt, dass »der Frieden bald kommen wird«. Er bedankte sich auf dem Kongress im Namen von mehr als drei Millionen Mitgliedern für die Unterstützung – explizit auch für die militärische. Auch viele »von uns kämpfen für den Sieg«, so Osowoj. Mikhailo Wolinets, der Vorsitzende des zweiten auf dem Kongress vertretenen Gewerkschaftsbundes der Ukraine, KVPU, erklärte, »viele tausend« Ukrainer seien inzwischen eingezogen worden und kämpften für eine »europäische Zukunft« für »unsere Kinder«.

Ihre Aufgabe sehen die Gewerkschafter derzeit darin, den Wirtschaftsstandort wiederaufzubauen und dabei für »moderne«, »grüne« und »gute Arbeitsplätze« zu sorgen, damit die vor dem Krieg geflohenen Ukrainer auch wieder zurückkommen wollen. So haben die Gewerkschaften bei einem Treffen mit Regierung und Parlament vor etwa zwei Wochen zu verstehen gegeben, dass »die Beschäftigten müde« seien von den Restriktionen, wie Oleksandr Schubin, ein ukrainischer Delegierter, gegenüber jW am Rande des Kongresses sagte. Aufgrund der Reform der Arbeitsbeziehungen können Beschäftigte leichter gefeuert werden, sind in ihrer Arbeitswahl beschränkt, wurden Provisionen eingefroren, kann Mehrarbeit verordnet werden und wurden die Urlaubstage reduziert. Der neoliberale Umbau des ukrainischen Arbeitsrechts war bereits vor dem Krieg geplant, aber erst unter Kriegsrecht umsetzbar.

Ob die Regierung auf die Forderung eingehen werde, die rigiden Arbeitsgesetze zu lockern? Er hoffe es, so Schubin. Und räumte ein, dass die Gewerkschaften gegen den Abbau der Arbeitsrechte nichts unternommen haben. Die »erste Aufgabe« sei, »den Aggressor zurückzuschlagen«. Allerdings habe man zum Beispiel erreichen können, dass eine Erhöhung der Arbeitszeit von 40 auf 60 Stunden mit einer Lohnerhöhung einhergeht. Und die Möglichkeit, Tarifverträge abzuschließen, sei erleichtert worden. Zeitigt das in der Praxis Wirkung? »Bis jetzt haben wir noch nicht so viele initiiert.«