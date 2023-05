Showdown an der Spitze

Alex Halada/imago Könnte eine rechte Führung der SPÖ verhindern: Linkskandidat Andreas Babler auf Kundgebung zum 1. Mai 2023 in Krems

Am 24. April startete die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) eine Mitgliederbefragung, um die Streitigkeiten um den Parteivorsitz zu klären. Bis zum 10. Mai hatten 148.000 Parteimitglieder Zeit, ihre Stimme abzugeben. Zur Auswahl standen die derzeitige Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, unterstützt vom sozialdemokratischen Establishment, der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, ein ehemaliger Polizist, der die Zusammenarbeit mit der ultrarechten FPÖ nicht scheut, und Andreas Babler, Bürgermeister der Stadt Traiskirchen in Niederösterreich und Vertreter des linken Flügels der SPÖ.

Am Montag abend gab die parteiinterne Wahlkommission das Ergebnis bekannt: 72,4 Prozent der Parteimitglieder hatten sich an der Befragung beteiligt. Das Resultat war, wie erwartet, knapp. Am Ende setzte sich Doskozil mit 33,7 Prozent vor Babler mit 31,5 Prozent durch. Rendi-Wagner landete mit 31,4 Prozent nur auf Rang drei. Am Dienstag morgen erklärte sie, dass sie bei dem in Zusammenhang mit der Mitgliederbefragung anberaumten SPÖ-Sonderparteitag am 3. Juni nicht mehr für den Parteivorsitz kandidieren werde. Diesen Schritt hatte sie im Falle einer Niederlage bei der Mitgliederbefragung bereits angekündigt. Damit wird es beim Sonderparteitag voraussichtlich zu einer Stichwahl zwischen Doskozil und Babler kommen. Babler meinte stets, beim Parteitag als Vorsitzender kandidieren zu wollen, auch wenn er bei der Mitgliederbefragung nicht auf Rang eins lande, vorausgesetzt, der Abstand dorthin sei nicht zu groß.

Sollte es nun am 3. Juni zu einem Showdown zwischen Doskozil und Babler kommen, spricht einiges für letzteren. Die Lager Rendi-Wagners und Doskozils sind verfeindet. Es waren die permanenten Sticheleien des burgenländischen Landeshauptmanns, die zur Mitgliederbefragung geführt hatten. Viele von Rendi-Wagners Anhängern könnten am Sonderparteitag ihre Stimme Babler geben. Dessen größtes Handicap ist, dass ihn viele Sozialdemokraten als ungeeigneten Spitzenkandidaten für die Nationalratswahlen 2024 ansehen, da sie glauben, dass er als Vertreter des linken Parteiflügels für große Teile der Bevölkerung unwählbar sei. Da traut man Doskozil mehr zu, der der SPÖ 2020 im Burgenland mit harter Rhetorik in Migrations- und Sicherheitsfragen eine absolute Mehrheit brachte.

Was bei dieser Rechnung freilich übersehen wird, sind die jüngsten Wahlerfolge linker Gruppierungen in Österreich, vor allem der KPÖ in der Steiermark und in Salzburg. Werden diese Erfolge gerne als regionale Phänomene abgetan, belegte der Linkspopulist Dominik Wlazny (unter dem Pseudonym »Marco Pogo« Gründer der Bierpartei) bei der Bundespräsidentenwahl 2022 mit 8,31 Prozent Rang drei. Träume davon, dass Babler aus der SPÖ ausschert, um mit KPÖ und Wlazny gemeinsam eine linke Liste für die Nationalratswahlen 2024 zu präsentieren, werden sich kaum erfüllen, auch wenn eine solche Liste die parlamentarische Landschaft in Österreich sicherlich bereichern würde.

Bei den Nationalratswahlen 2024 steht viel auf dem Spiel. Momentan liegt in allen Umfragen die ultrarechte FPÖ auf Rang eins. Sollte die FPÖ die Wahl gewinnen, ist es durchaus möglich, dass deren Vorsitzender Herbert Kickl mit Hilfe der ÖVP ins Bundeskanzleramt gehievt wird. Kickl setzte sich 2021 in einem internen Machtstreit um die Führungsposition in der FPÖ als Hardliner durch. Beobachter warnen unter Verweis auf den nationalchauvinistischen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, dass es mit Kickl als Bundeskanzler zu einer »Orbanisierung« Österreichs kommen könnte.

Bei den Sozialdemokraten hofft man statt dessen auf eine Regierungskoalition aus SPÖ, Grünen und liberalen Neos. Um eine solche zu ermöglichen, müsste die SPÖ allerdings ordentlich zulegen. Bei den Nationalratswahlen 2019 erreichte sie mit 21,2 Prozent das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte. Egal, wer am 3. Juni den Parteivorsitz übernehmen wird, die Herausforderungen sind groß.