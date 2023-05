Arzach fühlt sich fallengelassen

Russian Foreign Ministry Press Service via AP/dpa Schwierige Vermittlung: Die Außenminister Russlands, Armeniens und Aserbaidschans an einem Tisch in Moskau (19.5.2023)

Die Reaktionen fallen deutlich aus: Nachdem Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan am Montag erneut erklärt hatte, unter bestimmten Bedingungen die Souveränität Aserbaidschans auch über Berg-Karabach anerkennen zu wollen, hagelte es von verschiedenen Seiten Kritik. So hieß es aus dem Zentrum des Konflikts, der international nicht anerkannten Republik Arzach, Paschninjans Aussagen seien »inakzeptabel und wertlos. Arzach wird seinen unermüdlichen Kampf niemals aufgeben.« Verurteilt wurde das Vorgehen auch in der armenischen Diaspora: Die »unrechtmäßigen« Auslassungen Paschinjans würden »nur eine neue Episode der ethnischen Säuberung hervorrufen«, hieß es etwa von den Armenischen Nationalkomitees in Frankreich und Südamerika. Der armenische Expräsident Robert Kotscharjan ist wiederum der Ansicht, dass die Führung in Stepanakert selbst schuld habe: »Durch Ihren Gehorsam und Ihren Wunsch, den armenischen Behörden zu gefallen, haben Sie zugelassen, dass über das Schicksal von Arzach ohne Ihre Beteiligung entschieden wird.«

Konkret hatte Paschinjan erklärt, dass Armenien bereit sei, Aserbaidschans Hoheit über das 86.600 Quadratkilometer große Staatsgebiet anzuerkennen, zu dem auch Bergkarabach gehöre. Hinzu fügte er jedoch, »dass die Frage der Rechte und der Sicherheit der Armenier von Bergkarabach im Baku-Stepanakert-Format diskutiert werden muss«. In der von allen Abgeordneten im arzachischen Parlament abgesegneten Erklärung wurde demgegenüber betont, dass das »in grober Weise gegen die Unabhängigkeitserklärung der Republik Armenien und die Bestimmungen der Verfassung über Arzach« verstoße.

In den 1990er Jahren konnte sich die mehrheitlich von Armeniern bewohnte »Republik Arzach« in einem blutigen Bürgerkrieg von Aserbaidschan lösen. 2020 gewann Baku nach neuen Kämpfen über ein Waffenstillstandsabkommen die Kontrolle über einen Teil des Gebiets zurück. Eine russische Friedenstruppe soll die Einhaltung des Abkommens überwachen. Der Waffenstillstand ist allerdings brüchig, und es kommt immer wieder zu Gefechten zwischen beiden Seiten. Zuletzt erklärte das Verteidigungsministerium in Jerewan am Dienstag morgen, dass aserbaidschanische Streitkräfte in der Nacht »unprovoziert das Feuer auf armenische Militärstellungen« in der Provinz Gegharkunik eröffnet hatten. Am Morgen habe sich die Lage wieder beruhigt.