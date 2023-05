Lager aufgelöst

Jose Luis Gonzalez/REUTERS

Die mexikanische Polizei hat am Dienstag in der Stadt Ciudad Juárez ein Camp von Schutzsuchenden aufgelöst. Das Lager war in unmittelbarer Nähe des Einwanderungszentrums errichtet worden, in dem Ende März ein Feuer ausgebrochen war, wobei Dutzende Menschen aus Lateinamerika starben. Sie waren kurz vorher in der Einrichtung interniert worden, um in Drittländer abgeschoben zu werden. Ciudad Juárez befindet sich unmittelbar an der Grenze zu den USA. Zahlreiche Menschen hoffen, über diese in die Vereinigten Staaten gelangen zu können. (jW)