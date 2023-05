»Diese Umtriebe sind vielen leider egal«

dpa Blick auf die Grund- und Oberschule in Burg im Spreewald (27.4.2023)

Neonazistische Umtriebe bei Schülerinnen und Schülern an der Grund- und Oberschule in Burg (Kreis Spree-Neiße) haben Anfang des Monats Wellen bis in die Bundespolitik geschlagen. Was ist seither an der Schule passiert?

Bisher recht wenig. Wir sind zwar mit einigen Kollegen im Austausch bezüglich der Organisation eines Schulfestes. Außerhalb der Schule konnten wir zumindest unser »Bündnis Schule für mehr Demokratie« weiter vorantreiben. Das soll in Brandenburg für Lehrkräfte, Eltern, Schüler und Sozialarbeiter da sein, um sich zu vernetzen und austauschen zu können.

Wie gut ist die Schule denn mit Sozialarbeitern versorgt?

Wenn wir jetzt nur von der Oberschule sprechen, sind wir bei knapp 25 Lehrkräften, einer halben Schulsozialarbeiterstelle und so grob 260 Schülerinnen und Schülern. An der gesamten Schule gibt es 48 Lehrkräfte, circa 510 Schüler und insgesamt eine Schulsozialarbeiterstelle.

Von den rund 510 gehören wie viele zum Kreis derer, die Hitlerbilder teilen und sich neonazistisch äußern?

Der Alltagsrassismus ist gang und gäbe. Aber wir reden hier jetzt von einer Kerngruppe von ungefähr acht bis zehn Schülern.

Ist man auf diese nun besonders zugegangen?

Bis dato noch nicht.

Stammen diese jungen Menschen aus eher gutsituierten Elternhäusern oder wachsen sie in anderen Verhältnissen auf?

Das ist tatsächlich sehr verschieden. Die meisten Eltern gehören der Mittelschicht an.

Was müsste aus Ihrer Sicht passieren, um bei diesen Schülern möglicherweise ein Umdenken zu bewirken?

Es muss eine Null-Toleranz-Politik geben an der Schule, eine ganz klare Haltung aller Lehrkräfte. Und es müssen Schülerinnen und Schülern, die sich bereits gegen Rassismus engagieren und eine klare Haltung gegen rechts zeigen, besonders unterstützt werden. Wer dagegen rechtsextrem auffällt, muss intensiv ins Gespräch genommen werden, von jeder Lehrkraft. Aber das findet einfach nicht statt.

Gibt es dafür konkrete Gründe?

Man hat nicht den Fokus darauf. Andererseits herrscht bei vielen auch so eine »Ist mir egal«-Stimmung. Man merkt es bei Lehrkräften, die sich persönlich sehr stark angegriffen fühlen, auch von dem Brandbrief über die Zustände an der Schule.

Worauf lässt sich das extrem rechte Gebaren jener Schüler zurückführen? Liegt es am Elternhaus, den digitalen Medien oder der gesellschaftlichen Situation der Region?

Das hat viel mit den Elternhäusern zu tun, mit Freundeskreisen und mit der Gesellschaft insgesamt. Man braucht sich nur die Wahlergebnisse in der Region anschauen oder sich die Aussagen des Amtsdirektors Tobias Hentschel anhören. Da ist durchaus eine Verharmlosung feststellbar. Ihm geht es da um finanzielle Aspekte, um das Image von Burg als Kurort.

Vor zwei Wochen hieß es noch, die Polizei zeige stärkere Präsenz. Anhängern der Partei »Der III. Weg« wurden Platzverweise vor der Schule erteilt. Sind diese Neonazis die einzigen politischen Akteure, die dort aktiv sind?

Die sind gezielt hergekommen, um zu agitieren. Linke oder bürgerliche Gruppen oder Parteien waren hier dagegen keine.

Laut Landesregierung soll es im Sommer ein Fachgespräch mit Lehrern über »Gewalt und ­Extremismus« geben.

Es ist schon schwierig, wenn man in Potsdam von Gewalt und Extremismus spricht, aber das konkrete Problem nicht klar benennt: Dass es sich hier um Rechtsextremismus handelt. Da benutzt man wieder diese Hufeisentheorie und versucht, links mit rechts gleichzusetzen.

Wieviel Platz in den Stundenplänen wird politischer Bildung, Geschichte und sozialen Themen überhaupt eingeräumt?

Politische Bildung, Lebensgestaltung–Ethik–Religion, Geschichte, das sind alles Einstundenfächer. Und das ist einfach schlichtweg viel zuwenig. Zusätzliche Projektarbeiten sind nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn die Haltung in der Schulleitung oder auch im Kollegium nicht stimmt.

Wie geht es jetzt für Sie in der Praxis weiter?

Wir Kollegen, die eine ganz klare Haltung gegen rechts haben, werden weiterhin die Fahne hochhalten. Wir bauen unser Bündnis aus. Ansonsten hoffe ich, dass sich alle Schulleitungen, Schulämter sowie das Bildungsministerium ganz klar positionieren und Maßnahmen erarbeiten, wie man Rechtsextremismus an Schulen bekämpfen kann.