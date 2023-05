Heizungsgesetz blockiert

Jan Woitas/dpa Im vergangenen Jahr waren es 600.000: Einbau einer neuen Gasheizung im März in einem Einfamilienhaus in Sachsen

Das Heizungsgesetz wird in dieser Woche nun doch nicht in den Bundestag eingebracht. Seine planmäßige Verabschiedung vor der Sommerpause ist damit unwahrscheinlicher geworden. Nach dem Beschluss der Regierungsparteien forderte die Chefin der Grünen-Fraktion, Britta Haßelmann, »dass die FDP ihre Blockadehaltung jetzt beendet«. Sollte es auch in der kommenden Woche nicht zur ersten Lesung im Parlament kommen, sähe Haßelmann die »Handlungsfähigkeit« der Ampelkoalition beschädigt.

Die FDP hegt »grundsätzliche Bedenken« gegenüber dem Gesetz zum Einbau neuer Heizungen, die ab 1. Januar zu 65 Prozent mit Ökoenergie betrieben werden sollen. Auch die Unionsparteien machen kräftig Stimmung gegen die weltfremden Pläne der »Ökodiktatoren« im Bundeswirtschaftsministerium. Für diesen Mittwoch, 15.20 Uhr, haben CDU/CSU eine Aktuelle Stunde zu den »Heizungsplänen der Bundesregierung« auf die Tagesordnung des Parlaments setzen lassen.

Liberale und Konservative wollen ihre Klientel aus der Mittelschicht davor bewahren, an den Kosten notwendiger Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise beteiligt zu werden. Noch werden hierzulande 75 Prozent der Gebäude fossil beheizt. Und im vergangenen Jahr wurden 600.000 Gasheizungen neu eingebaut. Umweltverträglichere Wärmepumpen oder Solaranlagen sind teurer und leistungsschwächer, weshalb der Umstieg bei unsanierten Altbauten oft sehr aufwendige Dämmungen erfordert. Hausbesitzer aus der unteren Mittelschicht würde das Gesetz vor Herausforderungen stellen, auch wenn der Umbau laut Entwurf zum Teil subventioniert werden soll.

Vor allem aber ist der Gesetzentwurf in der vorliegenden Form ein Programm zur Verschärfung der Massenverarmung. Immobilienbesitzer könnten sämtliche Mehrkosten über »Modernisierungsmieterhöhungen« nach unten weiterreichen. Und dabei kommen die Ärmeren mit ihren mageren Löhnen seit der Explosion der Teuerungsrate schon jetzt kaum über den Monat. Sie zu entlasten, das ist aktuell kein Vorhaben der Ampelkoalition.