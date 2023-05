Einer noch

Miami. Der dreimalige Meister Miami Heat ist nur noch einen Sieg vom Einzug in die Finalserie der nordamerikanischen Basketballprofiliga NBA entfernt. Am Sonntag abend (Ortszeit) gewann das Team aus Florida vor heimischer Kulisse mit 128:102 gegen die Boston Celtics und führt im Finale der Eastern Conference klar mit 3:0. Bislang hat in der NBA-Historie jedes Team, das die ersten drei Spiele einer Best-of-Seven-Serie gewonnen hat, auch die nächste Runde erreicht. (dpa/jW)