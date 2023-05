Er kann’s doch

Rom. Der russische Tennisprofi Daniil Medwedew befindet sich kurz vor Beginn der French Open in Topform. Der 27jährige gewann am Sonntag das Finale von Rom gegen den Dänen Holger Rune mit 7:5, 7:5 und feierte damit seinen sechsten Titel bei einem Masters-1.000-Turnier. Erstmals in seiner Karriere gewann der Hartplatzspezialist Medwedew bei ein ATP-Veranstaltung auf Sand. Und dann gleich das nach den French Open wohl prestigeträchtigste Sandplatzturnier der Tenniswelt. Für die am kommenden Sonntag im Stade Roland Garros in Paris beginnenden French Open gehört er nun zum erweiterten Favoritenkreis. In der aktuellen Weltrangliste ist Medwedew durch die 1.000 Punkte für seinen Turniersieg am Serben Novak Djokovic auf Rang zwei vorbeigezogen. Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz war in Rom in der dritten Runde gescheitert. (dpa/jW)