Fabio Ferrarii/LaPresse/imago Auf rutschiger Piste ist gesunder Menschenverstand wenig gefragt

Mit dem völlig unvorhergesehenen coronabedingten Ausscheiden des Gesamtführenden Belgiers Remco Evenepoel vor dem ersten Ruhetag in der vergangenen Woche begannen für den 106. Giro d’Italia einige wahrlich bedrückende Renntage. Das schon für unbedeutend erklärte Coronavirus ist zurück im Peloton. Bereits 14 Fahrer mussten nach einem positiven Testergebnis das Rennen verlassen, unter anderem der Russe Alexander Wlassow (Borah-Hansgrohe). Und bekanntlich sorgte in den letzten Tagen in Norditalien die Wetterlage noch zusätzlich für katastrophale Verhältnisse.

Bereits die zehnte Etappe am Dienstag vor Wochenfrist wurde unter sogenanntem Vorbehalt gestartet. Bei der Überquerung des nördlichen Apennin in der Toskana wurden in der Höhe Frosttemperaturen und allumfassend heftiger Niederschlag vorhergesagt. Nicht der Aufstieg, die Abfahrt wurde zum unkalkulierbaren Risiko für die Gesundheit der Teilnehmer.

Man stelle sich nur einmal vor, bei null Grad im Radtrikot bei starkem Schnee, Regen und Wind mit mindestens 60 Kilometern pro Stunde auf rutschiger Piste ungeschützt zu Tale rasen zu müssen. Eigentlich undenkbar, was den Veranstalter jedoch nicht daran hinderte, eine verquere Entscheidung zu treffen, die gar keine war. Das Peloton sollte losgeschickt werden, die riesigen Teambusse im Begleittross direkt hinterher. Die sollten dann wohl im Bedarfsfall die Sportler aufnehmen, durch die arktischen Klimazonen kutschieren, um sie später nach der Abfahrt wieder freizulassen.

Die Fahrer als vorwiegend Betroffene plädierten allerdings mehrheitlich dafür, lediglich die ungefährlichen letzten 70 Kilometer zu bestreiten. Tatsächlich spielte diese Anregung schlussendlich kaum eine Rolle. Zum Start der Etappe war dann natürlich noch keine abschließende Entscheidung gefallen, und es ging ins Ungewisse. Irgendwann während der ersten Tageskilometer wurde dann aus verschiedenen Gründen, der gesunde Menschenverstand gehörte nicht dazu, festgelegt, dass die Etappe zu fahren sei wie geplant. Gesagt, getan. Die Quittung für dieses konfuse Gebaren gab es auf den nasskalten 196 Kilometern in Form etlicher Stürze, glücklicherweise ohne schlimmere Folgen.

Vor allem der Unfall des Italieners Alberto Bettiol (EF Education-Easy Post) verlief deutlich glimpflicher als zunächst vermutet. In der angesprochenen Abfahrt kollidierte er in voller Fahrt frontal mit einem Betreuer des Teams Jayco-Alula, der auf die Straße trat, um den kurz zuvor gestürzten Österreicher Lukas Pöstlberger zu versorgen. Ob dieses schockierenden Zusammenpralls das Schlimmste befürchtend, wurde es um so befreiender, als sich Bettiol augenblicklich aufrappelte und nachvollziehbar wütend auf den Betreuer zulief. Beide klärten erfreulich professionell die Situation. Die beruhigte sich recht schnell, und Bettiol konnte mit viel Adrenalin im Körper weiterfahren.

Auch der folgende Mittwoch sollte von Kälte und Dauerregen geprägt sein. Die Auswirkungen der extremen Witterungsverhältnisse auf den Giro d’Italia waren hingegen leider dramatischer. In einer langen Abfahrt kam es in den ersten Positionen des Pelotons (in der Regel halten sich dort die Favoriten sowie die stärksten Fahrer auf) zu einem folgenreichen Sturz. Der Gesamtdritte Tao Geoghegan Hart (Ineos-Grenadiers) stürzte, nachdem sein vor ihm im Rosa Trikot fahrender Teamkollege Geraint Thomas sowie der Gesamtzweite Primož Roglič (Jumbo-Visma) auf glitschig-nasser Fahrbahn in einer Linkskurve weggerutscht waren. Dabei zog sich Hart eine schwere Fraktur der linken Hüfte zu. Er muss operiert werden und fällt für lange Zeit aus.

Nur wenige Augenblicke später verunglückte auf der gleichen Abfahrt auch noch der Spanier Óscar Rodriguez (Movistar). Offenbar durch einen unbeabsichtigten kleinen Schubser im engen Fahrerfeld aus der Balance gebracht, schlenkerte er unkontrolliert quer über die Straße. Rodriguez konnte sein Rad nicht mehr aussteuern, verlor komplett die Kontrolle und kollidierte bereits im Fallen seitlich mit einem Straßenschild, wurde förmlich einmal um seine eigene Achse geschleudert und prallte gegen eine knapp daneben stehende Hauswand.

Unfälle wie dieser, Coronainfektionen sowie das extrem kalte und nasse Wetter haben das Teilnehmerfeld erheblich dezimiert. Von ursprünglich 176 gestarteten Fahrern gehen heute nur noch 133 in die entscheidende Rennwoche. Die Maglia Rosa trägt im Moment sensationell der Franzose Bruno Armirail (Groupama-FDJ), nachdem eine Ausreißergruppe mit mehr als 21 Minuten Vorsprung die 14. Etappe am Sonnabend unter sich ausgemacht hatte. Für den Gesamtsieg kommt er jedoch nicht in Frage. Die Entscheidung darüber fällt wohl am kommenden Freitag bei der Königsetappe durch die Dolomiten und dem folgenden knapp 19 Kilometer langen Bergzeitfahren hinauf zum Wallfahrtsort Monte Lussari. Es bleibt zu hoffen, dass sportliche Belange bis zum Abschluss des 106. Giro d’Italia am Sonntag in Rom wieder in den Vordergrund rücken können.