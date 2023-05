Nachschlag: Süper-Lig-Freunde

Murad Sezer/REUTERS

Kurz vor Saisonende in der türkischen Süper Lig, deren Meistertitel für 2023 Galatasaray bereits in der Tasche hat, trafen am Sonntag abend zwei linke Traditionsklubs aufeinander: der viertplazierte Schienenarbeiterverein ­Adana Demir gegen den drittplazierten Besiktas Istanbul. Das von Freundschaft geprägte Verhältnis beider Klubs und ihrer rebellischen Ultras-Gruppen Simsekler auf seiten von Adana Demir und Carsi auf ­Besiktas-Seite sowie die Topform beider Teams hatten im Vorfeld bereits auf eine Begegnung auf sehr hohem Niveau hingedeutet. In einem für die Süper Lig ungewohnt hohen Tempo lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, welchen Besiktas schließlich mit 1:4 für sich entschied. Damit holte Besiktas 34 Punkte aus den letzten zwölf Spielen und wäre Titelfavorit, hätte der türkische Fußballverband TFF beim erdbebenbedingten Ligarückzug der Klubs Hatay und Gaziantep UEFA-Maßstäbe bei der Punkteaufteilung angesetzt. (cka)