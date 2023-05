Freunden helfen: Anstand

ThomasxImo/IMAGO/photothek So sollte es sein: Ich helfe dem Freund nicht beim Umzug, weil ich mir einen Vorteil davon verspreche, sondern weil er mein Freund ist

Der Wertekompass kreiselt nicht erst seit heute. Wir haben ein Gefühl dafür, was sich gehört und was nicht, aber das deckt sich nicht mit dem, was geschieht. Die Bundesverdienstkanzlerin (Stufe sieben) hat es ihrerzeit klar benannt: Freunde ausspionieren z. B. »geht gar nicht«. Gut, könnte man in dem Fall sagen, Folter, Rohstoffraub, Ausbeutung, Drohnen in Hochzeitsgesellschaften schicken ist auch nicht die feine Art, aber da sind wir ja auch nicht mehr unter Freunden. Die Frage ist, ob es zwischen Staaten überhaupt Freundschaft gibt. Neuerdings wird da immer Egon Bahr zitiert: »In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das.«

Das ist erst einmal nur eine Beobachtung, noch keine Gesetzmäßigkeit, aber Freundschaft und (Eigen-)Interesse schließen sich in der Tat weitgehend aus. Ich helfe dem Freund nicht beim Umzug, weil ich mir einen Vorteil davon verspreche, sondern weil er mein Freund ist. Zynische Menschenerklärer argumentieren, auch die größte Auf­opferung geschehe aus dem egoistischen Streben nach einem guten Gefühl oder Gewissen. Tja, aber auch dann macht es doch immer noch einen Unterschied, ob ich dem Freund helfe oder auf der Couch liegen bleibe, das wäre nämlich unanständig.

Anstand, das ist teilen, zu seinem Wort stehen, an die anderen und nicht bloß an sich selbst denken, alles, was George Orwell an den Antifaschisten schätzte und was der Kapitalismus uns austreibt. Wie so viele ist zwar auch das Wort Anstand seit den Nazis belastet. Nach Himmlers Worten kann man Völkermord begehen und dabei anständig bleiben, solange man sich nur nicht selbst bereichert. Aber was kann das Wort dafür? »An ihren Taten sollt ihr sie erkennen.« (1 Joh. 2, 1–6). Bei Che Guevara heißt es übrigens »Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker«, und von dem kleben deutlich mehr Poster in deutschen WGs und Jugendzimmern als vom SPD-Mann Bahr. Anstand geht also nicht nur beim Volk, sondern auch über Grenzen hinweg.