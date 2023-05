Tauziehen mit IWF

Akhtar Soomro/REUTERS Bei Lebensmitteln liegt die Teuerung in Pakistan bei 50 Prozent

Pakistan steht kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Kritik dafür hagelt es von allen Seiten, mittlerweile auch aus dem eigenen Lager. Die Regierung sei sich des vollen Umfangs der Wirtschaftskrise offenbar noch nicht bewusst, sagte der zur Muslimliga-Nawaz (PML-N) von Premier Shehbaz Sharif gehörende Ökonom Miftah Ismail Ende vergangener Woche. Dass der Internationale Währungsfonds (IWF) noch immer nicht die Rate von 1,1 Milliarden US-Dollar aus einem vereinbarten Notkredit freigibt, sei nur ein Aspekt. Nicht primär der IWF, sondern das Versagen der diversen Regierungen sei schuld an der Misere, sagte der Mann, der selbst von April bis September 2022 Finanzminister des Landes war. Die »Masse der Probleme« sei »hausgemacht«, so Ismail weiter. Es wäre keineswegs nachhaltig, mit immer neuen Krediten alte Schulden vorangegangener »Hilfen« zu begleichen.

Um die Liquidität des mehr als 230 Millionen Einwohner zählenden Landes war es in der jüngeren Vergangenheit selten gut bestellt. Das liegt unter anderem an geringen Steuereinnahmen und gezielter Steuervermeidung der Reichen. Der im April 2022 entmachtete Expremier Imran Khan wollte dieses Problem zwar lösen, am Ende konnte er aber kaum Erfolge verbuchen. So sind es weiterhin vor allem ausländische Kredite, die den Haushalt finanzieren. Ohne die neue Rate vom IWF, die bereits im November vereinbart, aber bisher nicht freigegeben wurde, wird es für Islamabad allerdings immer schwieriger, neue Geldgeber zu finden.

Die Devisenreserven der Zentralbank lagen Ende der zweiten Maiwoche noch bei 4,31 Milliarden US-Dollar, so die Notenbank in einer Mitteilung vom vergangenen Donnerstag. Zusammen mit gut 5,6 Milliarden, die von Privatbanken gehalten werden, sind die US-Dollar-Reserven damit unter zehn Milliarden gefallen.

Die Krise hat mittlerweile auch Auswirkungen auf die Heimatüberweisungen der im Ausland arbeitenden Pakistanis. Wie die Tageszeitung Dawn meldete, sind die sogenannten Remittances in den ersten zehn Monaten des im Juni endenden Finanzjahres um 13 Prozent auf 22,7 Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich eingebrochen. Im Februar und März gab es zwar temporär leicht höhere Werte, doch der Rückgang insgesamt ist gravierend. Aus den Golfstaaten wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, aus denen die Hälfte aller Heimatüberweisungen stammen, flossen zuletzt 2,5 Milliarden US-Dollar weniger, der Rückgang aus der EU und den USA liegt bei einer halben Milliarde. Immer mehr Überweisungen werden zudem auf »inoffiziellen« Wegen des sogenannten Hawala-Systems an Banken und staatlichen Kontrollorganen vorbei getätigt.

Das Tauziehen mit dem IWF wirkt sich auch negativ auf andere Geldquellen aus: Von Juni 2022 bis April 2023 habe Pakistan statt 13 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum nur 8,1 Milliarden insgesamt an »Hilfen« einnehmen können. Der IWF hat nun zusätzliche Auflagen für die neue Tranche formuliert. Unter anderem sollen die Pläne der Regierung zur Subvention der Treibstoffpreise für arme Bevölkerungsteile zurückgenommen werden.

Die Inflation in Pakistan liegt derzeit bei 34 Prozent – der höchste Wert seit rund 60 Jahren. Bei Lebensmitteln liegt die Teuerung sogar bei 50 Prozent. China hat bereits angekündigt, als »Nothelfer« einspringen zu wollen, falls sich die Krise weiter zuspitzt.