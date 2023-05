Offene Rechnung

Levine-Roberts/IMAGO Damit auch jede Familie weiß, wieviel sie zu zahlen hat: Die nationale Schuldenuhr der USA in New York

Die USA laufen mal wieder Gefahr, ihre Schulden nicht begleichen zu können. Der demokratische Präsident Joseph Biden will deshalb die Schuldenobergrenze anheben. Dazu benötigt er aber die Zustimmung der Republikaner, die im Repräsentantenhaus knapp die Mehrheit haben. Biden hat nun den republikanischen Parlamentssprecher Kevin McCarthy für Montag nachmittag, Ortszeit, ins Weiße Haus eingeladen, meldete AP. Es pressiert, denn schon ab dem 1. Juni könnten die USA zahlungsunfähig sein.

»Es ist gut gelaufen, wir reden morgen«, zeigte sich Biden am Sonntag nach seiner Rückkehr vom G7-Treffen in Japan optimistisch. Nachdem die Air Force One gelandet war, habe er sofort mit McCarthy telefoniert, so AP. Es wäre das dritte Treffen der beiden in diesem Monat. »Ich denke, wir können einige der Probleme lösen, wenn er versteht, worum es uns geht«, wurde McCarthy nach dem Telefonat zitiert. Die USA könnten »nicht weiter zu Lasten unserer Kinder und Enkel Geld ausgeben, das wir nicht haben«, schrieb er später auf Twitter.

Die Republikaner wären jetzt wohl zu einer Anhebung der Schuldenobergrenze bereit, die aktuell bei 31 Billionen US-Dollar liegt. Als Gegenleistung verlangen sie aber eine erhebliche Verringerung der Ausgaben für die nächsten sechs Jahre. Ursprünglich hatte die »Grand Old Party« sogar zehn Jahre gefordert, in denen etwa fünf Billionen Dollar eingespart werden sollten. Die Demokraten wollen hingegen einen Haushaltsvertrag, der nur zwei Jahre gilt. Schon während der abschließenden G7-Pressekonferenz in Hiroshima hatte Biden die Republikaner gewarnt. »Es ist an der Zeit, dass die Republikaner akzeptieren, dass es keinen Deal gibt, der einzig und allein auf der Grundlage ihrer Bedingungen geschlossen werden kann«, sagte der Präsident laut AP. »Jetzt ist es an der Zeit für die andere Seite, ihre extreme Position aufzugeben.« Die Delegationen der beiden Parteien trafen sich noch am Sonntag abend ohne Biden und McCarthy im Kapitol und verhandelten weitere zweieinhalb Stunden.

Die Demokraten wollen das Haushaltsdefizit mit Steuererhöhungen ausgleichen, was die Republikaner rundweg ablehnen. Weitere Knackpunkte sind die von den Republikanern verlangten drastischen Einsparungen beim Medicaid-Gesundheitsprogramm und der Nahrungsmittelhilfe. Präsident Biden wirft den Republikanern vor, angesichts der drohenden Zahlungsunfähigkeit die USA in Geiselhaft zu nehmen. Ein Junktim zwischen Zugeständnissen beim Staatshaushalt und einem Entgegenkommen bei anderen politischen Themen wie der Einwanderungspolitik scheint hingegen für die Republikaner vom Tisch zu sein. Kevin McCarthy ist um seine Aufgabe nicht zu beneiden. Der einflussreiche radikale rechte Flügel der Republikaner wird wahrscheinlich jeden Kompromiss ablehnen. »Es gibt einige MAGA-Republikaner, die wissen, welchen Schaden es für die Wirtschaft anrichten würde«, vermutete Biden laut New York Times. Und weil er Präsident sei, würde die Bevölkerung ihn dafür verantwortlich machen und nicht die »Make America Great Again«-Fraktion.

Laut AFP droht den USA zum ersten Mal in der Geschichte die Zahlungsunfähigkeit, mit enormen wirtschaftlichen und finanziellen Folgen. Wirtschaftsfachleute schließen eine weltweite Finanzkrise nicht aus, falls die USA ihre Kredite nicht mehr bedienen können, berichtete die New York Times am Sonntag. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Wall Street nervös auf die stockenden Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern reagiert. Aber als hätte er die Hosentaschen randvoll, schnürte Biden ein neues Hilfspaket für die Ukraine im Wert von umgerechnet 346 Millionen Euro.

Für den Fall, dass bis zum 1. Juni keine Einigung zustande kommt, will sich Biden auf den 14. Zusatzartikel der US-Verfassung berufen, wonach die »Rechtsgültigkeit der Staatsschulden der Vereinigten Staaten (…) nicht in Frage gestellt werden darf«. Soll heißen: Die USA müssen in der Lage sein, ihre Verbindlichkeiten zu erfüllen. Damit könnte der Präsident die Schuldenobergrenze eventuell ohne Zustimmung des Kongresses anheben. Juristisch wasserdicht scheint dieser Kniff allerdings nicht zu sein. Darauf wiesen Biden und Finanzministerin Janet Yellen von sich aus hin, berichtete AFP. »Die Frage ist, ob es rechtzeitig durchgeführt und in Anspruch genommen werden kann«, zitierte die New York Times am Sonntag den Präsidenten. Finanzministerin Yellen hofft, den Tag der leeren Haushaltskasse noch bis zum 15. Juni hinauszögern zu können. Dann erwartet die Regierung erhebliche Steuereinnahmen. Die Chance, es bis dahin zu schaffen, sei aber »ziemlich gering«, gab sie zu.