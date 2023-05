Die nächste Alleintäterthese

Oliver Denzer/REUTERS Ganz oben auf dem Heuhaufen: Die »Andromeda« (14.3.2023)

Die deutschen Ermittlungsbehörden glauben nicht mehr an eine russische Urheberschaft. Es gebe beim Anschlag auf die Nord-Stream-Gaspipelines weder Indizien für die Anwesenheit russischer Schiffe zum Zeitpunkt der Explosionen noch ein plausibles Motiv: Wozu sollte Russland die eigene Pipeline in die Luft gesprengt haben, wenn es einfach den Hahn hätte zudrehen können, zitiert die Süddeutsche Zeitung vom Montag eine Stimme aus »Ermittlerkreisen«. So weit, so plausibel. Der Rest des unter dem Titel »Der Nebel lichtet sich« erschienen Reports erweist sich indes als irreführend.

Im wesentlichen wird weiterhin geraunt: über obskure ukrainische Briefkastenfirmen in einem Warschauer Szeneviertel, die als Reisebüro getarnt jahrelang inaktiv waren, bis sie 2020 enorme Umsatzsprünge zeigten. Eine dieser Firmen habe im Sommer 2022 die Segelyacht »Andromeda« gechartert, schreibt die SZ eine These fort, die schon im April – damals noch im Einklang mit »US-Sicherheitskreisen« – in deutschen Medien lanciert wurde: Eine Truppe von sechs Ukrainern sei mit der Yacht herumgeschippert, habe irgendwo eine halbe Tonne Sprengstoff an Bord genommen, den an die Gasröhren geklebt und dann die Yacht dilettantisch mit ungeputztem Tatwerkzeug auf dem Tisch in der Kajüte zurückzugeben.

Unstrittig ist bislang, dass es für die Durchführung eines solchen Attentats einer Spezialausbildung bedarf und dass solche Kenntnisse nur in staatlichen Diensten, etwa bei der Ausbildung zum Kampftaucher, vermittelt worden sein können. Die These von den unbekannten Ukrainern, die die Yacht womöglich mit gefälschten rumänischen und bulgarischen Pässen gemietet hätten – die herzustellen, setzt angesichts der Anforderungen an die biometrische Qualität von Reisedokumenten, die die EU mittlerweile stellt, auch politisch-kriminaltechnische Netzwerke voraus –, führt aber bei der SZ gerade nicht zu der Vermutung, dass da wohl der ukrainische Staat Hilfestellung geleistet haben müsse. Vielmehr wird genau diese Vermutung dementiert: »Selbst wenn Ukrainer in den Anschlag verwickelt waren, müssen sie nicht zwangsläufig mit Wissen oder Billigung oder gar im Auftrag der Regierung in Kiew gehandelt haben«, schreiben die Autoren.

Klar, warum die SZ hier zurückrudert. Denn mit der ukrainischen Spur ist entweder die Ukraine ein Staat, der Terroranschläge gegen angebliche Verbündete veranlasst, oder ein Staat, der eine hausgemachte patriotische Terrorszene zumindest nicht im Griff hat. Wie man es dreht und wendet, die möglichen Schlussfolgerungen sind sämtlich Gift für die aktuelle politische Forderung nach bedingungsloser Solidarität mit Kiew.

Spott von Insidern bleibt da nicht aus. Die Washington Post hatte bereits Anfang April offenbar auf der Grundlage desselben Ermittlungsstandes die Geschichte mit der von Amateuren gecharterten Segelyacht als gezielt gelegte falsche Spur eingeschätzt. Das beredte Schweigen insbesondere der deutschen Ermittler gegenüber den naheliegendsten Vermutungen gleiche »einem Familienfest mit einer Leiche im Nebenraum, von der alle Beteiligten wissen, über die aber keiner reden will«, zitierte die Post einen Insider aus dem US-Geheimdienstmilieu. Was natürlich von erheblicher Chuzpe spricht, schließlich sind die USA die Hauptverdächtigen.

Zur Vermutung, die Vereinigten Staaten hätten den Anschlag verübt, steuerte am Wochenende der Internetunternehmer Kim Schmitz alias »Kim Dotcom« auf Twitter neue Indizien bei. Er berief sich auf einen Whistleblower, der im Johns Hopkins Applied Physics Lab in Maryland an dem Advanced Seal Delivery System (ASDS), einem verdeckten Mini-U-Boot, das für geheime Missionen der Navy Seals entwickelt worden sei, gearbeitet haben soll. Der erklärte in seinen Ausführungen, dass sich mehrere US-Militärflugzeuge zum fraglichen Zeitpunkt am Schauplatz der Explosionen aufgehalten und sich dort verdächtig verhalten hätten. Im Detail lassen sich die Informationen nicht unabhängig überprüfen, zumal die US-Maschinen während der fraglichen Zeit ihre Transponder abgeschaltet gehabt hätten. Auf jeden Fall wirkt die Suche der deutschen Ermittler nach unbekannten Ukrainern, die »seit einem Jahr Militärdienst leisteten und sich nur selten zu Hause meldeten«, eher wie das bewusste Aufschichten eines Heuhaufens um eine Nadel – um nichts finden zu müssen.