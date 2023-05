Linke am Boden

AP Photo/Michael Varaklas Konsternierte Syriza-Anhänger verfolgen die Auszählung der Stimmen am Sonntag in Athen

Mit diesem Ergebnis hatten selbst die Optimisten um Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis nicht gerechnet. Die Wähler bescherten dem rechten Ministerpräsidenten und seiner Partei Nea Dimokratia (ND) am Sonntag mit einem Ergebnis von 40,79 Prozent der Stimmen einen Sieg, der sie nur knapp an der absoluten Parlamentsmehrheit vorbeischrammen ließ. Die Syriza (Koalition der radikalen Linken), Partei des Herausforderers Alexis Tsipras, erlitt mit einem Ergebnis von nur 20,07 Prozent der Stimmen eine vernichtende Niederlage und wird mindestens für die kommenden vier Jahre mit 71 Sitzen in der Opposition bleiben. Mitsotakis kündigte noch am Abend an, allein regieren zu wollen. Dafür fehlen ihm in der Bouli, dem griechischen Abgeordnetenhaus, allerdings fünf Sitze. Für eine Regierungsbildung ohne Koalitionspartner bräuchte Mitsotakis 151 Mandate, seine Partei errang 146 Sitze im 300 Abgeordnete zählenden Parlament. Am Montag mittag bestätigte er sein Vorhaben. Während Staatspräsidentin Ekaterini Sakellaropoulou ihm formal ein Sondierungsmandat zur Regierungsbildung übertrug, erklärte er beim Treffen, das vom Staatsfernsehen übertragen wurde: »Es besteht keine Möglichkeit für eine Koalition. Ich werde das Mandat heute schon zurückgeben.«

Die Wahlbeteiligung wurde am Abend mit knapp 58 Prozent angegeben. Wie es scheint, verweigerten vor allem junge Menschen den Gang an die Urnen. Das Gesamtergebnis der Wahl zeichnet ein politisches Bild des Landes, in dem der parlamentarischen Linken von 59 nur ein einziger Wahlbezirk im hohen Nordosten in der Verwaltungsregion Rhodopen bleibt. Die Nea Dimokratia gewann alle übrigen 58.

Ehemalige linke Hochburgen wie die Insel Kreta oder die Hafen- und Industriestadt Piräus fielen ebenso an die Rechte wie die Bergregionen auf der Peloponnes, wo sich die ND teilweise mit einem Stimmenanteil von mehr als 50 Prozent durchsetzte. Ohne Mandat blieb die MERA 25 des ehemaligen Finanzministers Yanis Varoufakis, sie scheiterte mit lediglich 2,6 Punkten an der Dreiprozenthürde. Ein relativ starkes Ergebnis fuhr dagegen die ultrarechte nationalistische Ellinki Lysi (Griechische Lösung) mit 4,45 Prozentpunkten und 16 Abgeordneten ein. Ebenso die Kommunistische Partei (KKE), deren Generalsekretär Dimitris Koutsoumbas sich über 7,23 Prozente und 26 Sitze im Parlament freute. Es zeigte sich, dass Koutsoumbas’ Strategie, während des gesamten Wahlkampfes auf kritischer Distanz zu Syriza zu bleiben, letztlich erfolgreich war.

Ein trauriger und verstörender Abend ging am Sonntag nicht nur für Tsipras und Varoufakis zu Ende, sondern auch für die nach Hundertschaften zählenden Wahlforscher. So ziemlich alle demoskopischen Institute hatten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Mitsotakis und seinem Herausforderer – der von 2015 bis 2019 selbst Regierungschef war – vorhergesagt. Keiner hatte ein Ergebnis von mehr als 40 Prozent für Mitsotakis auf der Rechnung, doppelt so hoch wie das von Tsipras. Auch die KKE lag um rund ein Prozent über dem vorausgesagten Ergebnis. Von einem mit 11,46 Prozent und 41 Sitzen errungenen »herausragenden Sieg« sprach am Wahlabend Nikos Androulakis, Anführer der sozialdemokratischen Pasok; erstaunlich bescheiden für eine Partei, die ab 1981 zehn Jahre lang mit Andreas Papandreou den Regierungschef stellte, der erst 1991 vom damaligen ND-Chef Konstantinos Mitsotakis abgelöst wurde, dem Vater des heutigen Ministerpräsidenten.

Hehre Worte an seine Anhänger verlor nach Bekanntgabe der Ergebnisse Alexis Tsipras. Bei einem »Wettkampf« gebe es »immer Sieger und Verlierer«, außerdem sei die Sache der Syriza noch nicht verloren, jedenfalls »nicht, bevor der zweite Wahldurchgang im Juli abgeschlossen« sei. Realistischer schien Mitsotakis’ Lob an seine »lieben Landsleute«, die ihm einen »großartigen, eindrucksvollen, den bisher größten Sieg der Nea Dimokratia überhaupt« beschert hätten. Er habe den »Auftrag der Wähler, allein eine Regierung zu bilden«, verstanden. Das »politische Erdbeben« beweise »zweifellos«, dass der in den vergangenen vier Jahren bereits eingeschlagene Weg »mit Geschwindigkeit fortgesetzt« werden müsse.

Siehe Kommentar Unterworfen von Hansgeorg Hermann