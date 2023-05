»Gemeinsame Werte«

Alessandro Cinque/REUTERS Boluartes Schlägertruppen bei der Arbeit (Lima, 31.1.2023)

Die USA und das Putschisten­regime in Peru verstärken die Zusammenarbeit. Nur zwei Wochen nachdem die Interamerikanische Menschenrechtskommission (IACHR) Menschenrechtsverstöße während der Proteste gegen De-facto-Präsidentin Dina Boluarte dokumentiert hatte, genehmigte der peruanische Kongress am Freitag (Ortszeit) die Einreise von US-Truppen zur Ausbildung von Einsatzkräften.

Das Parlament billigte die von rechten Parteien beantragte Maßnahme mit 70 Stimmen, bei 33 Gegenstimmen von linken Abgeordneten und vier Enthaltungen. Der Sekretär des Ausschusses für nationale Verteidigung und innere Ordnung, Alfredo Azurín von der christdemokratischen Partei Somos Perú, kündigte an, das US-Militärpersonal werde »Kooperations- und Ausbildungsmaßnahmen mit den Streitkräften und der nationalen Polizei« durchführen. Es sei aber nicht beabsichtigt, eine ausländische Militärbasis auf peruanischem Gebiet zu errichten. Kritiker der Entscheidung wiesen auf einen am 3. Mai in Washington veröffentlichten Bericht der IACHR hin, in dem »außergerichtliche Hinrichtungen« nach der Ernennung von Boluarte zur Staatschefin angeprangert wurden. Teilweise müssten Aktionen der Einsatzkräfte »als Massaker eingestuft werden«, heißt es in dem Bericht. Bislang sind rund 70 Personen getötet und Tausende verletzt worden, darunter zahlreiche unbeteiligte Menschen. Amnesty International (AI) hatte schon im Februar den Einsatz von »tödlichen Waffen« durch Polizei und Armee verurteilt. Ein AI-Team dokumentierte mittels Video­aufnahmen, wie die Polizei einen Jugendlichen erschoss, der lediglich den Einsatz gegen Teilnehmende einer Trauerveranstaltung beobachtet hatte. Insgesamt handele es sich um »schwere Menschenrechtsverletzungen«, die durch Rassismus gegenüber indigenen Bevölkerungsgruppen in Peru verstärkt würden, so AI-Vertreterin Erika Guevara Rosas. Am Mittwoch verurteilte auch der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf freie Meinungsäußerung, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Clément Nyaletsossi Voule, den »übermäßig brutalen Einsatz von Polizei- und Militärgewalt« bei sozialen Protesten in Peru.

Die Unterstützung der USA für die von den Vereinten Nationen, AI und der IACHR kritisierten Einsatzkräfte der Putschisten ist nicht neu. »In den vergangenen Jahrzehnten waren immer wieder Tausende von US-Soldaten im Einsatz und haben das peruanische Militär und die Polizei ausgebildet«, berichtete der investigative Journalist Pablo Ruiz Espinoza am 5. Februar in dem chilenischen Onlineportal El Quinto Poder. Nach seinen Recherchen hatten Spezialisten der US-Armee bereits 2015 eine berüchtigte Spezialeinheit der peruanischen Nationalpolizei für Aufstandsbekämpfung ausgebildet. Kurz vor der Wahl des von den Putschisten mittlerweile inhaftierten linken Präsidenten Pedro Castillo hatte das Parlament Anfang 2021 die Einreise von US-Truppen gebilligt, deren Aufgabe darin bestehen sollte, das Gemeinsame Nachrichten- und Sondereinsatzkommando, die Gemeinsame Spezialeinheit und die Drogenbekämpfungsdirektion der peruanischen Nationalpolizei auszubilden. »Im selben Jahr«, so Ruiz Espinoza, »besuchten peruanische Offiziere die Einrichtungen der Taktischen Brigade der US-Armee auf der Joint Army Base San Antonio im Bundesstaat Texas und das US Army Training Center im Bundesstaat Kalifornien«.

Es sei kein Zufall, dass die noch von Donald Trump ernannte US-Botschafterin Lisa Kenna, eine ehemalige CIA-Agentin und Pentagon-Mitarbeiterin, sich einen Tag vor dem Staatsstreich gegen Castillo mit dem peruanischen Verteidigungsminister getroffen hatte, der dann dem Militär befahl, sich gegen Castillo zu wenden, schrieb das Lateinamerikanische Zentrum für strategische Analyse (CLAE) kurz nach dem Putsch. Kenna hatte nach ihrer Ankunft in Lima im Jahr 2020 angekündigt, sie wolle in Peru »die Inter­essen der USA und unsere gemeinsamen Werte Demokratie, Wohlstand und größere Sicherheit in der gesamten Region fördern«.