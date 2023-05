Einigung oder Erzwingungsstreik

Oliver Berg/dpa Demonstrieren für Inflationsausgleich: Ärztestreik in Köln am 30. März

Seit Januar verhandeln die Ärztegewerkschaft Marburger Bund und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) nun schon. Es geht um Tariferhöhungen für die rund 55.000 Ärzte an kommunalen Kliniken. Am Montag trafen sich die Beteiligten beider Seiten bereits zur fünften Verhandlungsrunde in Berlin.

Man sei inzwischen auf der »Zielgeraden« angelangt, meinte der Vorsitzende des VKA-Gruppenausschusses für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, Wolfgang Heyl, vor Sitzungsbeginn, wie Deutschlandfunk berichtete. In den bisherigen vier Tarifrunden hatten allerdings die Vorstellungen über die Entgelterhöhungen erheblich auseinandergelegen. Die Ärztegewerkschaft fordert mit Wirkung zum 1. Januar dieses Jahres die Zahlung eines kumulierten Inflationsausgleiches, bezogen auf die Preissteigerungen seit Oktober 2021. Außerdem sollen die Gehälter der Ärzte in den kommunalen Krankenhäusern linear um weitere 2,5 Prozentpunkte erhöht werden. »Auf einen einfachen Nenner gebracht: Wir fordern ab Januar einen echten Ausgleich der Inflationsentwicklung seit der letzten Entgelterhöhung im Oktober 2021«, hatte der zweite Vorsitzende des Marburger Bundes, Andreas Botzlar, vor dem Start der Tarifrunde erklärt. Das sei angesichts der Preisentwicklung angemessen, realitätsnah und entspreche der Erwartung der Mitglieder. Allein zwischen Oktober 2021 und Oktober 2022 habe die kumulierte Inflationsrate bei 10,4 Prozent gelegen.

Von den VKA-Vertretern war in vier Runden allerdings überhaupt kein adäquates Angebot vorgelegt worden. Wie in vielen Tarifauseinandersetzungen dieses Jahres hatte die VKA eine pauschale Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 3.000 Euro »und eine beträchtliche Entgelterhöhung in Aussicht gestellt«, so VKA-Verhandlungsführer Heyl in einer Pressemitteilung vom 8. Mai, ohne diese Erhöhung zu quantifizieren. Deshalb hatte der Marburger Bund Ärzte aus kommunalen Kliniken wiederholt zu Streiks aufgerufen, was erwartungsgemäß von der VKA scharf kritisiert wurde, da dadurch Krankenhäuser und Patienten belastet würden. Nichtsdestotrotz beteiligten sich am vorerst letzten ganztägigen Warnstreik vom 9. Mai bundesweit rund 10.000 Krankenhausärzte. Allein zur zentralen Streikkundgebung auf dem Frankfurter Römer kamen etwa 5.000 Teilnehmer aus allen Landesverbänden der Ärztegewerkschaft. In Hamburg versammelten sich rund 1.500 Streikende. Man wolle damit ein klares Signal in Richtung der VKA senden, hieß es in einer Mitteilung des Marburger Bundes. »Wir kämpfen für unseren Beruf, wir lassen uns aber nicht verheizen«, sagte Susanne Johna, erste Vorsitzende der Ärztegewerkschaft bei der Streikkundgebung in Frankfurt am Main. »Die Arbeitgeber sollten sich ganz schnell den Gedanken aus dem Kopf schlagen, auf dem Rücken der Ärztinnen und Ärzte sparen zu können. Damit werden sie bei uns immer wieder vor eine Wand laufen und den Konflikt weiter verschärfen.« Mit Blick auf die für den 22. Mai anberaumte fünfte Verhandlungsrunde müsse es entweder »auf einem normalen Weg zu einer Einigung« kommen, so der zweite Vorsitzende Andreas Botzlar bei derselben Kundgebung. Sollte es wieder nicht klappen, müsse die Urabstimmung folgen und anschließend ein Erzwingungsstreik. »Entweder wir einigen uns oder sie haben uns im Pelz.«

Im vergangenen Jahr hatte es eine verhältnismäßig zügige Einigung zwischen Marburger Bund und VKA gegeben. Rückwirkend zum 1. Oktober 2021 wurden im Mai 2022 die Gehälter der Ärzte in kommunalen Krankenhäusern um 3,35 Prozent angehoben. Die Laufzeit wurde bis zum Jahresende 2022 begrenzt, so dass bereits ab Januar 2023 wegen der anhaltenden Inflation über weitere Entgelterhöhungen verhandelt werden sollte. Zum damaligen Abschluss gehörte außerdem ein zusätzlicher Urlaubstag pro Jahr sowie Begrenzungen bei Bereitschaftsdiensten.