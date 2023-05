Noch ein alter Bekannter

Christian Spicker/IMAGO »Hier Robert. Habe neuen gut vernetzten Mitarbeiter ohne Ökohintergrund und Einkünfte gefunden.«

Es soll ja Menschen geben, die Nimmersatt heißen. Philipp Nimmermann (Bündnis 90/Die Grünen) heißt nicht so, nur fast. Das ist besser so, denn der 57jährige soll Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) werden und den Posten des geschassten Patrick Graichen übernehmen. Entsprechende Medienberichte von Montag früh bestätigte später auch Grünen-Ressortchef Robert Habeck. Der hatte Graichen zuletzt wegen der sogenannten Trauzeugenaffäre in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Und da mit Udo Philipp womöglich ein weiterer grüner Staatssekretär gegen Compliance-Regeln verstoßen hat, täte ein frischer Saubermann im Ministerium bitter not. Dies um so mehr, als die Neubesetzung als wichtiger Baustein bei der Durchsetzung des geplanten Gebäudeenergiegesetzes gilt. Denn auch das ist ein Wackelkandidat.

Neben der Opposition will die in der Ampel mitregierende FDP die Vorlage in der bestehenden Form kippen und dringt deshalb für eine Verlegung der Beschlussfassung auf die Zeit nach der Sommerpause. Das Kalkül könnte aufgehen. Der Bundestag hat bis dahin zwar noch vier Sitzungswochen, allerdings kommt der Bundesrat nur noch zweimal, am 16. Juni und 7. Juli, zusammen, danach erst wieder Ende September. Wird das Heizungsgesetz nicht wie geplant in dieser Woche in erster Lesung ins Parlament eingebracht, läuft Habeck die Zeit davon. Bekanntlich regt sich gegen das Vorhaben, ab 2024 den Einbau von Öl- und Gasheizungen in Neubauten zu verbieten, erheblicher Widerstand: seitens Sozial- und Mieterverbänden, Eigenheimbesitzern und des mit der Bewältigung der Planziele überforderten Handwerks. Selbst die Hersteller von Wärmepumpen sind alarmiert, weil sie fürchten, von der ausländischen Konkurrenz überrollt zu werden. Bei vier Monaten Aufschub könnten die Kritiker ihre Stellung merklich verstärken.

Das fürchten an erster Stelle die Grünen. Aber auch die SPD ärgert der Verzögerungskurs der Liberalen. »Das bedauere ich, und das nervt mich auch«, äußerte sich deren Fraktionsvorsitzender im Berliner Bundestag, Rolf Mützenich, im ARD-»Morgenmagazin« am Montag. Die FDP müsse in der Lage sein, zu belastbaren Beratungen im Bundestag zu kommen und weiter: »Das kann man nicht außerparlamentarisch machen. Wir sind in einer Koalition.« Die Freidemokraten hätten nun 24 Stunden Zeit, der ersten Lesung des Gesetzes zuzustimmen, so Mützenich. Gemäß Kabinettsbeschluss von vor einem Monat soll künftig möglichst jede neu installierte Heizung in Deutschland zu 65 Prozent mit Ökoenergie betrieben werden. Bestehende Anlagen sollen weiter betrieben, kaputte repariert werden können. Der Umstieg soll staatlich gefördert und Eigentümer ab einem Alter von 80 Jahren von der Bestimmung ausgenommen werden.

Derweil hatte schon am Sonntag SPD-Chef Lars Klingbeil Nachbesserungen in der Ausgestaltung der Novelle in Aussicht gestellt, ohne indes am Zeitplan rütteln zu wollen. »Niemand wird zurückgelassen, alle werden mitgenommen«, sagte er in der ARD-Sendung »Bericht aus Berlin«. Man werde noch einige Dinge in den Fokus rücken, etwa den Schutz von Mietern, die Altersgrenze von 80 Jahren, soziale Staffelungen und kommunale Wärmenetze. Auch könne man über die Übergangsfristen reden, so Klingbeil. Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt schlug gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vor, eine neue Heizung mit bis zu 80 Prozent und nicht wie bislang vorgesehen zu maximal 50 Prozent zu fördern. Dafür müsse es nach der Höhe des Einkommens gestaffelte Zuschüsse geben. Von Olaf Scholz (SPD) wünscht sie sich mehr Engagement bei dem Thema. »Einen Klimakanzler kann ich schwer erkennen«, beschied die Bundestagsvizepräsidentin.

Ob die Personalie Nimmermann den koalitionsinternen Zoff beizulegen hilft? Der Finanzexperte amtiert aktuell noch als Staatssekretär im hessischen Wirtschaftsministerium und gilt als alter Bekannter des Vizekanzlers. Ihre Wege kreuzten sich erstmals in Schleswig-Holstein, als Habeck Landesumweltminister war und Nimmermann als Finanzstaatsekretär fungierte. Anders als Graichen soll er nicht aus der »Ökoszene« kommen, aber gleichwohl Habecks Mann für die Energiewende sein. Das Portal Wirtschaft.Hessen.de listet zu Nimmermann 15 Nebentätigkeiten »kraft seines Amtes« in verschiedenen Unternehmen und Gremien auf. Zu den Einkünften steht ausnahmslos vermerkt: »keine«. Das wäre ja mal was.