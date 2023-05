Pazifikinseln im Visier des Westens

StockTrek Images/imago US-amerikanische und neuseeländische Marine im Golf von Vella

Die jüngste Runde im großen Machtkampf um den Pazifik, in der die USA nun mit einem Militärabkommen mit Papua-Neuguinea kräftig nachgelegt haben, hat sich an den Salomonen entzündet, einem Inselstaat, der gut 2.000 Kilometer nordöstlich von Australien liegt. Er ist Teil einer Inselkette, die sich von Indonesien und Papua-Neuguinea bis nach Vanuatu bzw. bis zur französischen Kolonie Neukaledonien östlich von Australien zieht. Die Regierung der Salomonen unterzeichnete im April 2022 ein Sicherheitsabkommen mit China, das es chinesischen Schiffen, auch Kriegsschiffen, gestattet, in den Häfen des Landes anzulegen und dort Versorgungsgüter an Bord zu nehmen. Von einer regulären Militärpräsenz, vom Aufbau einer Marinebasis gar, ist in dem Abkommen keine Rede.

Australien und die Vereinigten Staaten begannen denn auch umgehend, einen gezielten Gegenschlag gegen den chinesischen Vorstoß anzubahnen. Dies übrigens um so mehr, als die Salomonen – in Kontinentaleuropa kaum bekannt – erhebliche strategische Bedeutung besitzen: Sie schirmen, sofern Canberra sie kontrolliert, Australien gegen äußere Angriffe ab. Was geschehen kann, wenn dies nicht mehr der Fall ist, konnte man im Zweiten Weltkrieg sehen: Japan suchte, um Australien angreifen zu können, sich auf ihnen festzusetzen – wurde dann aber in der Schlacht um Guadalcanal, die von August 1942 bis Februar 1943 dauerte, zurückgeschlagen. Guadalcanal ist die Hauptinsel der Salomonen. Im Frühjahr 2022 teilte Australiens damaliger Premierminister Scott Morrison mit, errichte China in dem Inselstaat eine Militärbasis – Beijing streitet die Absicht kategorisch ab –, dann überschreite es aus Sicht Canberras eine rote Linie.

Der Gegenschlag Australiens und vor allem der Vereinigten Staaten bestand zunächst darin, ihre Beziehungen zu den pazifischen Inselstaaten, die sie jahre-, wenn nicht jahrzehntelang vernachlässigt hatten, und den Druck auf sie wieder zu intensivieren. Als Chinas Außenminister Wang Yi vom 26. Mai bis zum 4. Juni 2022 zahlreiche kleine Pazifikstaaten besuchte, um übergreifende Vereinbarungen zur Wirtschafts- und Sicherheitskooperation mit ihnen zu schließen, war der Gegenwind aus dem Westen bereits so stark, dass Wangs Pläne scheiterten und Beijing sich mit einer Reihe weniger weit reichender Abkommen zufriedengeben musste. Am 28./29. September 2022 lud die US-Regierung zwölf Inselstaaten zu einem ersten Gipfeltreffen im Weißen Haus ein; am zweiten Gipfeltag präsentierte Joseph Biden die erste US-Strategie für die Pazifikstaaten überhaupt. Ein weiteres Gipfeltreffen in der US-Hauptstadt soll folgen. Fidschi, der bevölkerungsreichste Pazifikstaat östlich Papua-Neuguineas, schloss im Oktober 2022 ein Militärabkommen mit Australien und kündigte im Januar 2023 ein Polizeiabkommen mit China auf. Am Montag folgte das US-Militärabkommen mit Papua-Neuguinea. Einem umfassenden Rollback steht allerdings weiterhin Chinas starke Wirtschaftspräsenz in der gesamten pazifischen Inselwelt entgegen.