Aktionstag fürs Streikrecht

LAURIE DIEFFEMBACQ/Belga/imago Ein Hauch von Mai ’68: 25.000 Menschen demonstrierten am Montag in Brüssel

Seit Jahren wird die Gewerkschaftsfreiheit in Belgien untergraben – nun sei aber ein neuer Höhepunkt erreicht, schlagen die Gewerkschaften des Landes unisono Alarm. Am Montag mobilisierten sie deshalb zum nationalen Aktionstag gegen Sozialdumping und gegen die Einschränkungen des Streikrechts. Allein in Brüssel demonstrierten laut Organisatoren mindestens 25.000 Menschen.

Im Fokus des Aktionstages stand der seit nun drei Monaten andauernde Arbeitskampf beim Handelsriesen Delhaize. Der Konzern will seine 128 letzten Märkte, die er noch selbst betreibt, an selbständige Franchisenehmer abgeben. Die Gewerkschaften befürchten, dass die Beschäftigten dort dann unter schlechteren Arbeitsbedingungen und niedrigeren Gehältern weiterbeschäftigt werden. Im Zuge des Konflikts hatte Delhaize Anfang Mai über einstweilige Verfügungen auf juristischem Wege Blockaden von Filialen und Vertriebszentren durch Streikposten aufheben lassen.

Genau hier sehen die Gewerkschaften »gefährliche Präzedenzfälle«, die das Streikrecht unterminieren könnten. Zudem kritisieren die Organisationen, dass der Handelskonzern Streikbrecher eingesetzt hat. Demnach sollen beispielsweise Studierende anstelle von streikenden Beschäftigten in den Filialen eingesetzt worden sein.

Marc Leemans, der Vorsitzende der christlichen Gewerkschaft ACV-CSC, erklärte auf der Auftaktkundgebung am Montag früh in Brüssel, der Fall Delhaize zeige, dass »die Elite beschlossen hat, dass wir alle länger, härter und billiger arbeiten müssen«. Der Gewerkschafter betonte: »Mit diesem Protest zeigen wir, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Die Menschen haben Menschenrechte. Wir fordern Respekt für jeden Beschäftigten: einen angemessenen Lohn, eine angemessene Arbeit und das Recht zu demonstrieren! Bei Delhaize, bei Total Energies, bei allen Unternehmen«, so Leemans weiter.

Der Vorsitzende der Gewerkschaft FGTB, Thierry Bodson, bezeichnete die Demonstration als »historisch«. »Wir erleben einen echten Umbruch. Es ist das Streikrecht, das heute in unserem Land in Gefahr ist. Erinnern wir die Richter und Politiker daran, dass das Streikrecht gemäß Übereinkommen 87 der Internationalen Arbeitsorganisation ein Grundrecht ist«, sagte Bodson. »Sie, die regieren, müssen eines verstehen: Wenn die Mächtigen die Gewerkschaften nicht mehr respektieren, gibt es keine Demokratie mehr«, sagte der Chef der sozialistischen Gewerkschaft an die Regierung gerichtet.

Die Sorgen der belgischen Gewerkschaften sind berechtigt. Denn im Parlament wird zur Zeit über ein »Anti-Krawall«-Gesetz von Justizminister Vincent Van Quickenborne debattiert, mit dem in Zukunft Demonstrationen oder auch Blockadeaktionen von Beschäftigten einfach aufgelöst werden könnten. »Diesen Gesetzentwurf mitten im Delhaize-Konflikt vorzulegen, ist eine echte Provokation, eine Kriegserklärung«, resümierte Gewerkschafter Bodson das Vorhaben.