Ablenkung von Niederlage

Die russische Region Belgorod, die sich unmittelbar an der Grenze zur Ukraine befindet, ist am Montag von Explosionen erschüttert worden. Laut unbestätigten Medienberichten wurde sie von Artilleriegranaten und Drohnen getroffen, auch Hubschrauber sollen gesichtet worden sein.

Im Internet kursierte die Erklärung einer angeblich an der Seite der ukrainischen Streitkräfte kämpfenden »Legion Freies Russland«, die aus russischen Freiwilligen bestehen und eine »Befreiungsaktion« gestartet haben soll. In der Telegram-Nachricht heißt es: »Bleiben Sie zu Hause, leisten Sie keinen Widerstand, und haben Sie keine Angst! Wir sind nicht Ihre Feinde! Im Gegensatz zu Putins Zombies rühren wir die Zivilbevölkerung nicht an und benutzen sie nicht für unsere eigenen Zwecke. Die Freiheit ist nah!«

Laut AFP bestätigte der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, dass »eine Sabotage- und Aufklärungsgruppe der ukrainischen Streitkräfte« nach Belgorod eingedrungen sei. Insgesamt seien drei Ortschaften Ziel von Angriffen geworden, sechs Menschen seien verletzt worden, fünf müssten im Krankenhaus behandelt werden. Die Armee und der Inlandsgeheimdienst FSB hätten unterdessen »die nötigen Schritte eingeleitet, um den Feind auszuschalten«.

Im gleichen Sinne äußerte sich auch der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow in Moskau. Peskow zufolge diene der ukrainische Vorstoß vor allem der psychologischen Kriegführung. »Wir verstehen sehr gut den Zweck solcher Sabotage. Es geht darum, die Aufmerksamkeit von Bachmut abzulenken, um die politischen Auswirkungen des Verlustes auf ­ukrainischer Seite zu minimieren«, sagte Peskow laut RIA Nowosti.

Der Chef der russischen Wagner-Truppen, Jewgeni Prigoschin, hatte am Sonnabend die vollständige Einnahme der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut gemeldet. Aus Kiew wiederum kamen widersprüchliche Meldungen, die von westlichen Medien weitgehend übernommen wurden. Demnach dauerten die Kämpfe weiter an, während die ukrainische Armee gleichzeitig versuche, die russischen Truppen in der Stadt einzuschließen.