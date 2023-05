Weiter außen vor

Initiative Gesundheit statt profit Aktive der »Initiative Gesundheit statt Profit« bei einer Kundgebung am 1.Mai in Nürnberg

Seit Jahren haben die Arbeiter der kommunalen Klinikum-Nürnberg-Service-GmbH (KNSG) für ihre Wiedereingliederung in die Klinikgesellschaft und eine Entlohnung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVÖD) gekämpft. Das haben sie geschafft. Doch von dem im April neu ausgehandelten Tarifvertrag für die Beschäftigten von Bund und Kommunen werden sie nur zum Teil profitieren.

1999 wurden die rund 1.000 Beschäftigten des kommunalen Klinikums Nürnberg, die am Empfang, im Transport, in der Küche sowie Wäscherei und Materialwirtschaft arbeiten, um Kosten zu sparen in eine outgesourcte Gesellschaft mit eigenem Tarifvertrag Service überführt. Dort wurde deutlich weniger gezahlt. Teilweise betrug die Lohndifferenz zwischen den Altbeschäftigten, die nach TVÖD bezahlt werden, und den neu Eingestellten über 1.000 Euro für gleiche Tätigkeit und Stundenzahl. So verdienten nach dem Outsourcing eingestellte Arbeiter im Jahr 2020 als Einstiegslohn gerade einmal 10,56 Euro netto pro Stunde. Hinzu kam die Schlechterstellung in vielen anderen Bereichen: Zulagen, Arbeitszeiten, Urlaub und finanzielle Sanktionierung von Krankmeldungen. Zu viele Krankheitstage führten zum Ausschluss von der Jahressonderzahlung.

Dagegen formierte sich breiter Widerstand, im Jahr 2020 organisierten die Beschäftigten zahlreiche Kundgebungen und öffentliche Aktionen. Unterstützung erfuhren sie hierbei von Verdi, der Initiative Gesundheit statt Profit (IGsP) und der Initiative Solidarische ArbeiterInnen (ISA) im Rahmen eines Bündnisses. Ungewöhnlich dabei waren die Kommunikation und Arbeitsweise. Wegen der damals beginnenden Coronapandemie hatten hauptamtliche Gewerkschafter nur bedingt Zutritt in den Betrieb. Die Organisierung musste also aus dem Betrieb selbst kommen, was sich auch in der Strategie niederschlug. Die Beschäftigten gaben sich nicht mit Stellvertreterpolitik zufrieden, sondern wurden aktiv. Auf zwei Arten: Zum einen warben zahlreiche KNSG-Beschäftigte für einen Eintritt in die Gewerkschaft. Innerhalb kürzester Zeit wuchs der Organisierungsgrad; mehr als 400 der 800 inzwischen Neueingestellten wurden während der Auseinandersetzung für Verdi gewonnen. Zum anderen versuchte man, die Stimmung während der Pandemie zu nutzen und setzte auf die Gewinnung von Sympathie in der Bevölkerung.

Das zahlte sich 2021 aus: Am 19. Mai musste Oberbürgermeister Markus König (CSU) öffentlich verkünden, dass die KNSG wieder in das Klinikum integriert und ab dem 1.1.2024 der TVÖD statt des TV Service angewendet wird. Ein großer Sieg, der auch bundesweit Aufmerksamkeit erregte.

Die genauen Details zur Übergangszeit wurden in den kommenden Monaten ausgehandelt. Es brauchte einen weiteren Streiktag während einer wichtigen Stadtratssitzung, um allen Beteiligten klarzumachen, dass ein Abweichen von den Forderungen nicht akzeptiert werden würde. So kam es dann auch. Die Jahre unter dem TV Service würden bei der Rentenkasse nachträglich als nach dem TVÖD entlohnt angerechnet. Die Gehälter sollen schrittweise angepasst werden, um die Lohndifferenz abzuschaffen, bis ab 1.1.2024 der TVÖD für alle gilt.

Mit dem späten Überführungsdatum kommt die nächste Benachteiligung für die Beschäftigten der KNSG. Grund ist der von Verdi mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände im April ausgehandelte TVÖD-Abschluss selbst. Dieser sieht für 2023 eine Sonderzahlung statt einer echten Entgelterhöhung vor. Von einer tabellenwirksamen Erhöhung des TVÖD-Entgelts auch für das Jahr 2023 würden die KNSG-Beschäftigten profitieren. Die Einmalzahlung geht an ihnen vorbei.

Die Service-Mitarbeiter fühlen sich deshalb erneut betrogen. Betriebsrat und Beschäftigte diskutieren bereits, wie ein tatsächlicher Inflationsausgleich für alle Beschäftigten erkämpft werden kann. Auf die Unterstützung vieler Lohnabhängiger im Gesundheitsbereich in Mittelfranken können die Beschäftigten bauen. Der von der Bundestarifkommission empfohlene und von den Mitgliedern in der letzten Woche nun mit gerade einmal 66 Prozent Zustimmung angenommene Kompromiss stieß hier mehrheitlich auf deutliche Ablehnung. Wochenlang wurden in den Betrieben Flugblätter verteilt, die für ein Nein bei der Mitgliederbefragung warben. Zahlreiche Arbeiter aus verschiedenen Bereichen beteiligten sich an den Verteilaktionen und haben sich in Soligruppen zusammengeschlossen. Daher steht fest, die Zeichen stehen weiterhin auf Sturm.