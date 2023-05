Knüppel frei

Berlin. Fußballfans in Deutschland sind laut einer Studie der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) häufiger von Polizeigewalt betroffen als andere Gruppen. Nur auf Demonstrationen gebe es demnach mehr Betroffene als im Umfeld von Fußballspielen. Im Fußballkontext treffe polizeiliche Gewalt überwiegend junge Männer. Für das Forschungsprojekt der DFG wurden insgesamt 3.300 Betroffene von Polizeigewalt befragt sowie 60 Experteninterviews geführt.

Von den Betroffenen gaben die meisten an, im Rahmen einer Großveranstaltung mit der Polizei in Kontakt gekommen zu sein. Dies betraf in 55 Prozent der Fälle Demonstrationen und politische Aktionen sowie in 25 Prozent Fußballspiele und andere Großveranstaltungen. Polizeiliche Gewalt liegt der Studie zufolge dann vor, wenn die betroffenen Personen die Handlungen der Polizei als unverhältnismäßig einstufen. Dies bedeutet nicht, dass tatsächlich ein Gesetzesverstoß seitens der Polizei vorgelegen haben muss. (dpa/jW)