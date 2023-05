Wieder unten

Berlin. Hertha BSC will nach dem besiegelten Abstieg aus der Fußballbundesliga schnell die Weichen für die kommende Saison im Unterhaus stellen. »Mit dem heutigen Tag geht nicht nur Planung, sondern auch die Umsetzung los, die wir in den letzten Tagen und Wochen bereits vorbereitet haben«, sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber am Sonntag im »Doppelpass« von Sport 1. Hertha verabschiedet sich am nächsten Sonnabend mit dem Gastspiel beim VfL Wolfsburg aus der Bundesliga. (dpa/jW)