»Das ist das Fundament«

Christian Schroedter/imago Karin Fehres trat 2006 ihr Amt als Direktorin Sportentwicklung im Deutschen Olympischen Sportbund an, bevor sie 2014 in den Vorstand berufen wurde

Der Mai ist für Karin Fehres offenbar ein Monat der Überraschungen. Unlängst beendete die 64jährige, die wie keine andere Frau hierzulande das breitensportliche Geschehen hauptberuflich »von unten und ganz oben« begleitet hat, urplötzlich ihre Tätigkeit als Sportreferentin im zuständigen Dezernat in Frankfurt am Main. Nun leitet sie das Büro des neuen Oberbürgermeisters Mike Josef (SPD). Vor zwei Jahren um dieselbe Zeit, nachdem ein anonymer Brief beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) eine Arbeitskultur der Angst beklagt hatte, war sie als dessen vermeintliche Verfasserin kurzzeitig in die Schlagzeilen geraten. »Das war ein Alptraum. Aus dem Nichts plötzlich so eine ungeheuerliche Unterstellung. Ich war gezwungen, mich mit juristischen Mitteln dagegen zu wehren«, erinnert sich Fehres an den Vorgang, der wenig später den früheren DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann mit seinem gesamten Führungsgremium wegspülte – und dem Dachverband rund 700.000 Euro kostete. Ausgegeben unter anderem für Untersuchungen, um den Urheber des besagten Briefes zu identifizieren. Was bis heute nicht gelang.

Trotz dieses unangenehmen Erlebnisses ist Fehres weit davon entfernt, gegenüber ihrem früheren Brötchengeber nachzutreten. Seit der Gründung des Verbandes 2006 bis Ende 2020 beim DOSB für die Sportentwicklung zuständig und seit 2014 im Vorstand, weiß die promovierte Sportwissenschaftlerin sehr wohl zwischen der Dachorganisation und ihrem früheren Führungszirkel zu unterscheiden. Auf Michaela Röhrbein, die ihr nach langer Vakanz im April 2022 an der Spitze des Ressorts Sportentwicklung nachfolgte, hält sie große Stücke: »Sie kommt vom Turnen, was ja so etwas wie die Wiege des organisierten Sports bei uns ist. Ich muss ihr keine Ratschläge geben, wie nach der schweren Coronazeit insbesondere die Vereine in den Fokus zu nehmen sind, damit sie wieder auf die Beine kommen.«

Ein Muntermacher

Den Vereinen schenkte Fehres immer besondere Aufmerksamkeit. Selbst in der Coronazeit, als teilweise kein Vereinssport mehr möglich war, hat sie dessen »ungeheure Kräfte« aus nächster Nähe beobachten können: »Da haben jüngere Mitglieder den Senioren ihres Vereins Weihnachtsgeschenke nach Hause gebracht, um wenigstens ein bisschen persönlichen Kontakt zu halten. Was für eine tolle Geste. Oder es wurden praktisch über Nacht aus Gymnastikräumen TV-Studios, um die Leute zu Hause auf diese Weise fit zu halten.« Inzwischen habe der Landessportbund (LSB) Hessen mehr Mitglieder als vor der sportlichen »Eiszeit«. »Das zeigt, wie unheimlich kreativ und engagiert unsre Sportvereine sind. Das ist die Basis, das ist das Fundament, das ist existentiell für unsere gesamte Sportlandschaft und außerdem viel mehr als Sport, sondern ein Kulturgut.«

Deshalb wundert sich Fehres, dass mit einem Beschluss der bundesdeutschen UNESCO-Kommission von 2021 sportpolitisch nicht mehr gewuchert wird. Das Gremium hat vor zwei Jahren die »gemeinwohlorientierte Sportvereinskultur« in ihr Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen und damit die gesellschaftliche Leistung der rund 87.000 Sportvereine gewürdigt. Ein »Muntermacher« solle dies sein, ein »Ansporn«. Vor allem sollte mehr Anerkennung finden, was die mehr als 800.000 Ehrenamtlichen im Sport leisten. »Und bitte weniger Bürokratie«, so der große Wunsch der früheren deutschen Meisterin im Jahn-Mehrkampf, einem Neunkampf aus Disziplinen im Turnen, Schwimmen und der Leichtathletik. Überbordende Bestimmungen und Regularien erschweren den Vorständen insbesondere kleiner und mittlerer Vereine – bis eintausend Mitglieder und ohne hauptamtliches Personal – oft genug die alltägliche Arbeit. Aktuellstes Beispiel aus der Praxis: die vom DOSB ausgelobte 40-Euro-Prämie für jedes Neumitglied. Jeder Antrag ein aufwendiger bürokratischer Akt, der eher abschreckt als animiert.

Neue Projekte

In Frankfurt am Main, wo Karin Fehres schon vor ihren 14 Jahren beim DOSB als Leiterin des Sportamtes und somit an der sportlichen Basis wirkte, existieren momentan 416 Turn- und Sportvereine mit über 292.000 Mitgliedern, rund ein Drittel davon sind Kinder und Jugendliche. Auf der Habenseite stehen zudem zwei millionenschwere Neubau­projekte für große Bäder. »So etwas muss eine Kommune erst einmal stemmen. Außerdem haben wir trotz schwieriger Rahmenbedingungen kein einziges Bad geschlossen«, sagt Fehres. Insgesamt reiche die Infrastruktur jedoch nicht aus, um dem Ruf einer »Sportstadt Nummer eins« gerecht zu werden, merkten jüngst Vertreter von Amateur- und Profivereinen, Sportveranstaltern und Organisationen in der Mainmetropole kritisch an.

Abschied vom Sport

Dass im Stadtwald neben dem DOSB auch reihenweise nationale Sportverbände residieren, dass der Deutsche Fußballbund seine neue Akademie in Frankfurt baute, dass der Weltverband für Breitensport TAFISA just am Main seine Zentrale hat – all das ist wunderbar fürs Image. Doch am Tag vor ihrem »beruflichen Abschied vom Sport« ist sich die Hobbygolferin und Yogaenthusiastin Karin Fehres ebenso der Baustellen bewusst, die sie ihrer Nachfolgerin oder ihrem Nachfolger im städtischen Sportdezernat hinterlässt. Bei einem der Frankfurter Vereine zum Beispiel teilen sich immer noch 28 Fußballmannschaften einen einzigen Kunstrasenplatz, obwohl in den letzten Jahren auf 55 städtischen Sportanlagen insgesamt 46 Kunstrasenplätze angelegt wurden und drei weitere geplant sind. Und noch immer müssen derzeit über 3.000 Kinder wegen fehlender Hallenkapazitäten bei den Vereinen außen vor bleiben.