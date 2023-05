Neu erschienen

Mieterecho

Schwerpunktthema der neuen Mieterecho-Ausgabe ist der »Dauerbrenner Verwaltungsreform«. Unter der Überschrift »Vom Bürger zur ›Kund/in‹« schreibt Karin Baumert darüber, wie Verwaltung gesellschaftliche Machtverhältnisse abbildet. Andrej Holm liefert eine »Langzeitbilanz der SPD-Stadtentwicklungspolitik« in Berlin. Rainer Balcerowiak nimmt »Altlasten der Bildung von Groß-Berlin im Jahr 1920« in den Blick. Julia Jirmann untersucht, wie Steuerprivilegien den Wohnungsmarkt anheizen. Inwiefern der »schwarz-rote« Koalitionsvertrag die Interessen der Immobilienlobby bedient, erläutert Marek Schauer. Philipp Möller schreibt über die »Wärmewende« als Klassenfrage. Im Interview berichtet Paz Araya über den Wohnungsmarkt in Chile. Peter Nowak schreibt über die Errichtung hochpreisiger Eigentumswohnungen auf dem Areal einer ehemaligen Brauerei in Kreuzberg: »Bauen bis die Wände wackeln«. (jW)

Mieterecho. Zeitung der Berliner Mietergemeinschaft, Nr. 432, 31 Seiten, kostenlos, Bezug: Berliner Mietergemeinschaft e. V., Möckernstr. 92, 10963 Berlin, E-Mail: me@bmgev.de – oder als ­Download über www.bmgev.de

Sozialismus

Im Maiheft der Zeitschrift Sozialismus fragt Hasko Hüning nach dem Stand der »Erneuerung« der SPD. Peter Brandt schreibt über »gemeinsame Sicherheit« und erinnert dabei an die Arbeit der von Olof Palme geleiteten sicherheitspolitischen Kommission der UNO. In deren Bericht von 1982 seien »konkrete Vorschläge für eine Rüstungskontrolle, die Abschaffung bzw. das Verbot bestimmter Waffengattungen, militärisch verdünnte Zonen und verifizierte Abrüstung« enthalten gewesen. Der Schlüsselsatz sei gewesen, dass Sicherheit nicht mehr »gegen den Gegner, sondern nur noch mit dem Gegner möglich« sei. Joachim Bischoff schreibt über die »ökonomisch-politischen ›Schocks‹, die auf uns zukommen«. Kai Burmeister, Maren Diebel-Ebers und Jendrik Scholz diskutieren Thesen und Befunde aus gewerkschaftlicher Sicht zum Thema Fachkräftemangel. Mehrere Autoren berichten über den Konflikt um die Sozial- und Zukunftstarifverträge bei GKN Driveline. (jW)

Sozialismus, Jg. 50/Nr. 5, 69 Seiten, 9 Euro, ­Bezug: Sost e. V. (Redaktion ­Sozialismus), St. Georgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg, E-Mail:­ abo@­sozialismus.de