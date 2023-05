In 47 Länder geliefert

Frank Drechsler/imago Aus dem VEB Elektromotorenwerk Wernigerode wurde VEM Motors: In der Montagehalle (12.5.2017)

Wolfgang Beck, der letzte Betriebsdirektor des VEB Elektromotorenwerk Wernigerode (Elmo), hat eine spannende und interessante Autobiographie vorgelegt. Hier berichtet ein Insider, der mitten im komplizierten wirtschaftlichen Geschehen der DDR stand und der auch nach der »Wende« an der Spitze des nunmehr privatisierten Unternehmens tätig war. Erstmals schreibt hier ein Direktor eines Großbetriebes in dieser Ausführlichkeit über diese Zeit.

Beck, das wird beim Lesen schnell klar, kennt die sozialistische Planwirtschaft und die kapitalistische Marktwirtschaft aus eigener Erfahrung. Der Titel »Alles hat ein Ende – auch die Marktwirtschaft« ist auch vor diesem Hintergrund gewählt. Becks Werdegang: Abitur, Lehre als Elektromonteur, Militär, Studium in Dresden mit Abschluss Diplomingenieur für Elektroniktechnologie, später schließlich Promotion, gleichfalls auf dem Gebiet der Elektronik. Beck nutzte die umfangreichen Bildungsmöglichkeiten, die die DDR insbesondere der Jugend bot. Es blieb nicht aus, dass er bei jenen, die für die Personalentwicklung verantwortlich waren, schon bald als besonders förderwürdig eingestuft wurde. Dafür sprachen auch seine Kenntnisse auf dem Gebiet der Mikroelektronik, denn längst hatte die Wirtschaftsführung erkannt, welche außerordentliche Bedeutung diese Technologie für die weitere Entwicklung haben würde.

Beck wurde, noch keine 35 Jahre alt, 1984 als Werkdirektor des Elmo Wernigerode eingesetzt. Das Elmo war zu jener Zeit der wichtigste Industriebetrieb des Kreises Wernigerode und auch über den Kreis hinaus von Bedeutung. 3.500 hochqualifizierte Facharbeiter, hervorragend ausgebildete Ingenieure und Ökonomen produzierten Elektromotoren. Das Elmo war ein technisch führender Betrieb in Europa. Die Motoren gingen in 47 Länder der Welt, darunter in alle Länder der heutigen EU. Besonders nahm sich Beck der Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit der Motoren an. Mehrere Innovationssprünge sicherten deren Absatz auf den internationalen Märkten. Es ist beeindruckend, wo diese Motoren überall für das Funktionieren von Maschinen und Anlagen sorgten.

Beck berichtet auch über die Schwierigkeiten und Probleme, über fehlendes Material und nicht qualitätsgerechte Zulieferungen, über Schikanen der bayerischen Grenzpolizei bei der Reise nach München oder auch bestimmter Organe im Betrieb selbst. Auch da ist die Liste lang. Immer wieder betont er, wie er sich ständig um die Sorgen der Mitarbeiter kümmerte und etwa bei der Lösung von Wohnungsproblemen half. Dramatisch gestaltet sich das Schicksal des Elmo, als »Experten« im Auftrag der Treuhand auftauchen. Obwohl für »den Markt« vergleichsweise gut vorbereitet, wird allerlei in Gang gesetzt – bis zum Einsatz fachfremder Manager –, was das Überleben des Betriebs erschwert.

Beck hat wichtige Dokumente beigefügt. So beispielsweise Unterlagen über Kaderaussprachen, Auslandsdienstreisen und Planausarbeitungen. Aber auch Dokumente aus der »Wendezeit«, die die Suche des Unternehmens nach dem Platz in der Marktwirtschaft dokumentieren. Insofern ist das Buch nicht schlechthin eine Biographie, sondern auch eine Dokumentation. Für alle, die an einem realen Bild über die Wirtschaft der DDR und ihres Überganges in die Marktwirtschaft interessiert sind, ist das ein in höchstem Maße lesenswertes Buch.