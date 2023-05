Ein Häuflein Elend

Neue Visionen Filmverleih/dpa Eine eher spartanische Herberge: Ewald (Georg Friedrich) und die Jungen aus dem Dorf

»Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt«, singt der debil lächelnde Altnazi (Hans-Michael Rehberg) beim Schlurfgang durchs Altersheim. Und hier und da lächeln sie zurück, die Generationskameraden, gestützt auf ihre Rollatoren. Ulrich Seidl gibt den Deutschtümlern auch in »Sparta« noch eins mit, so wie er es im gemeinsam abgedrehten, voriges Jahr erschienenen »Bruderfilm« »Rimini« schon getan hat. Wo »Rimini« noch den Abstieg eines abgehalfterten Schlagerstars begleitet, widmet sich »Sparta« dem von elterlichem Drill deformierten Leben eines Pädophilen. Der ist tatsächlich die erbärmlichste Figur, die man sich nur vorstellen kann. Ewald, gespielt von Georg Friedrich, ist ein in die Jahre gekommener Facharbeiter, der in Rumänien in einem Kraftwerk Dienst tut. Seine rumänische Freundin, die schon tagsüber in Minirock und Stöckelschuhen aussieht wie eine Prostituierte, bringt es auch nachts in Dessous nicht fertig, den schlaffen Deutschen zu verführen. Ewald balgt lieber mit ihren Neffen. Kuschelt sich zu ihnen aufs Sofa, während Cartoons im TV laufen.

Ulrich Seidl führt seine Protagonisten wie gewohnt vor. Zeigt den viel zu großen Mann, wie er auf einem Spielplatz auf der Schaukel mit einem Kind um die Wette schwingt und dann plötzlich davonrennt, um im Auto bitterlich zu weinen. Da ist jemand kaputt. Und die Spur führt in die Heimat, in die Kindheit. Szenen, in denen Ewald sich Jungs annähert, wechseln ab mit solchen, die Besuche im Altersheim zeigen. Lange Einstellungen, in denen Ewald dabei gezeigt wird, wie er seinem Vater die Suppe einlöffelt und erfolglos an gemeinsame Momente zu erinnern versucht, veranschaulichen eine kindliche Zuneigung, die schon immer unerwidert geblieben ist. Der Alte blüht nur auf, wenn irgendwo Marschmusik zu hören ist.

Ewald kauft indes, zurück in Rumänien, eine alte Schule. Renoviert das Gebäude notdürftig, bietet Judokurse für die Jungs im Ort an. Bald lässt er sich von ihnen die Glatze streicheln, lässt die Kinder nackt exerzieren, massiert einem kranken Kind den Bauch, fotografiert die Jungs in kraftmeierischen Posen, gibt ihnen Namen aus der griechischen Mythologie: Apollon, Neptun, Odysseus. Er übt mit ihnen den Spartiatenschlachtruf ein: »Molon labe« – »Komm und hol sie dir (unsere Waffen)«. Und dann steht er wieder da wie ein Häuflein Elend. Etwa im Gespräch mit den Dorfbewohnern, die misstrauisch werden, was der Deutsche da mit ihren Kindern treibt. Ewald flüstert nur, lässt die Schultern hängen, ist ein wimmernder Schwächling durch und durch.

Seidl schüttet in »Sparta« nicht ganz so viel Häme über seine Hauptfigur aus wie in anderen seiner Arbeiten. Er verzichtet auf explizite Darstellungen von Gewalt und sexuellen Übergriffen. Dennoch kam es im Vorfeld der Veröffentlichung zu Kritik. Die rumänischen Kinderdarsteller seien nicht darüber aufgeklärt worden, dass es in dem Film um Pädophilie gehe, auf teils verstörende Szenen bei den Dreharbeiten habe man sie nicht vorbereitet, schrieb der Spiegel. Die österreichische Presse legte nach, es seien gezielt Kinder aus zerrütteten Verhältnissen für »Sparta« gecastet worden, keine Betreuer für sie am Set gewesen, und die Dreharbeiten wären fortgesetzt worden, selbst wenn Kinder krank oder Schauspieler alkoholisiert gewesen seien. Sowohl Seidl als auch sein Team haben die Vorwürfe zurückgewiesen. In manchen Szenen beschleicht den Zuschauer aber die Ahnung, dass vor der Kamera sexualisierte Gewalt an Kindern nicht nur dargestellt, sondern womöglich auch praktiziert wird. In jeder Hinsicht ein beklemmender Film.