IMAGO/Lehtikuva Hat einen ironischen Coming-out-Roman geschrieben: Bernardine Evaristo

Barry ist 2010 74 Jahre alt und mit Carmel seit 50 Jahren verheiratet. Beide stammen ursprünglich von der Karibikinsel Antigua und leben seit 1960 in London-Hackney. Einwanderer der »Windrush-Generation« (die erste Generation karibischer Einwanderer seit den späten 1940ern). Barry, Vater von zwei erwachsenen Töchtern, führt jedoch ein Doppelleben: Denn seine Liebe gilt, seit er 14 Jahre alt ist, dem gleichaltrigen Morris, ebenfalls aus Antigua, der auch in London lebt. Er ist mit Odette verheiratet gewesen, bis diese 1989 beide in flagranti erwischt hat. Damit sie nichts der Karibik-Community und Carmel erzählt, hat Morris viel (Schweige-)Geld für die Scheidung gezahlt. Im Zuge der Trennung fragt Morris, ob Barry zu ihm zieht. Damals hat er abgelehnt, aus Furcht vor Konsequenzen.

Soweit die Konstellation des nun auf Deutsch veröffentlichten Romans »Mr. Loverman« der Schriftstellerin Bernardine Evaristo. Er ist bereits 2013 in Großbritannien erschienen. Evaristo ist 1959 in London geboren, wo sie noch heute lebt. Sie lehrt an der Brunel University London Kreatives Schreiben. 2019 hat sie den Booker Prize für ihren Roman »Mädchen, Frau etc.« erhalten.

Zurück zum aktuellen Buch: Kirchengängerin Carmel stinkt es allmählich, dass Barry oft besoffen spätabends nach Hause kommt. Sie glaubt, er wäre nun endgültig vom rechten Weg des Herrn abgekommen. Barry beschließt, sich von Carmel scheiden zu lassen. Er möchte mit Morris zusammenleben. Der traut seinen Ohren nicht und bleibt skeptisch. Dann stirbt Carmels Vater, und sie fliegt zur Beerdigung nach Antigua. Währenddessen wohnt bei Barry der kluge, heranwachsende Enkel. Doch als dieser spät nachts seine Freunde mit nach Hause bringt, wird Barry sauer und schrottet den Lautsprecher, aus dem homophobe Musik dröhnt. Mehr noch: Barry macht vor den Freunden des Enkels sein Coming-out und schmeißt sie alle raus. Es gibt nun kein Zurück mehr.

Evaristo hat einen ironischen Coming-out-Roman geschrieben. Im Mittelpunkt stehen keine Personen aus der weißen Mehrheitsgesellschaft, sondern ältere Immigranten, die mit ihrem Schwulsein hadern. Dabei ist auch Barry keine durchgehend sympathische Figur. Er ist machohaft und äußerst sich eher abschätzig gegenüber effeminierten Schwulen. Seine Meinung ändert sich langsam, als er die schwulen Szenefreunde seiner Tochter kennenlernt. Evaristo tut gut daran aufzuzeigen, dass die karibische Community zwar selbst Rassismus erfährt, jedoch vor der Diskriminierung anderer Minderheiten auch nicht gefeit ist.

Kleiner Wermutstropfen: Obwohl unter anderem Barrys Leben in den 80er und 90er Jahren beschrieben wird, kommt das AIDS-Thema kein einziges Mal vor. Trotzdem: Evaristo hat ein wichtiges Buch vorgelegt, in dessen deutscher Übersetzung die kreolischen Wörter vernünftigerweise im Original belassen sind.