Feuer treibt Rohstoffpreise in die Höhe

Alberta Wildfire/Handout via REUTERS Die Kosten der gesundheitlichen Folgen des Rauchs und Smogs sind kaum zu beziffern (Alberta, 19.5.2023)

Kanadas Nordwesten ächzt seit Wochen unter einer Hitzewelle und anhaltender Trockenheit. Die Folge: An vielen Stellen brennt der Wald; starker Wind treibt die Flammen voran. Besonders betroffen sind die Provinzen Alberta und Britisch Columbia. 2.500 Feuerwehrleute und 300 Soldaten der kanadischen Armee konnten die Flammen bislang nicht nachhaltig stoppen. Am Donnerstag bat die kanadische Regierung besonders die USA, Mexiko, Australien und Neuseeland um Hilfe.

»Die Situation in Alberta bleibt sehr besorgniserregend und gefährlich«, zitierte die Onlineausgabe der »Tagesschau« am Donnerstag den kanadischen Minister für öffentliche Sicherheit, William Blair. Fast 20.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, berichtete die staatliche kanadische Rundfunkanstalt CBC am Freitag. Viele von ihnen gehören zu den First Nations. Besonders die Cree verloren mehrere Dutzend Häuser. Auch in den Provinzen Manitoba, Saskatchewan und den Nordwest-Territorien sind Waldbrände ausgebrochen, an manchen Stellen unkontrolliert. Inzwischen ist bereits eine Fläche fast so groß wie halb Thüringen vernichtet. Der Rekord von 2019, als im gesamten Jahr 900.000 Hektar Land ein Raub der Flammen wurden, könnte gebrochen werden.

»Insgesamt blicken wir für die nächste Woche überall auf eine sehr rauchige und dunstige Woche für Alberta«, sagte die Meteorologin Sara Hoffman am vergangenen Mittwoch im Calgary Herald voraus. Schlechte Aussichten also für die Provinzhauptstadt Edmonton und die Millionenstadt Calgary, das Zentrum der kanadischen Erdölindustrie. In einigen Schulen müssen die Schülerinnen und Schüler die Pausen in Innenräumen verbringen. Der Rauch dringt sogar bis weit in die USA. »Die stärksten Rauchkonzentrationen dürften sich später am Tag weiter nach Osten in den Mittleren Westen verlagern und große Ballungsräume wie Chicago, Indianapolis und St. Louis betreffen«, berichtete der Sender CNN am Freitag.

In der Zeit zwischen 1980 und 2014 verdunkelte Rauch die Sonne in Calgary nur selten. Doch in den letzten Jahren verstärkt sich das Problem erheblich. Höchster Wert bisher: 2021 lag Calgary über 500 Stunden unter einer Dunstglocke, weil in der Umgebung die Wälder brannten. CBC sieht den Klimawandel als Ursache für das ungewohnt trockene Wetter im Mai und damit für die Waldbrände, die enorme Kosten verursachen.

»Die jährlichen nationalen Ausgaben für den Waldbrandschutz übersteigen in sechs der letzten zehn Jahre eine Milliarde US-Dollar«, zitiert CBC aus einer Studie des Ministeriums für natürliche Ressourcen. »Im Durchschnitt sind die Kosten seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1970 um etwa 150 Millionen US-Dollar pro Jahrzehnt gestiegen.« Die Feuer behindern auch massiv den Erdgasexport aus dem ölreichen Alberta in die USA. Öl- und Erdgasunternehmen mussten vergangene Woche die Förderung in den betroffenen Regionen einstellen. Die gelieferte Menge sei so niedrig wie seit über zwei Jahren nicht mehr, was den Rohstoffpreis in Nordamerika in die Höhe getrieben hat, meldete Reuters am Freitag.

Die schwer zu beziffernden Kosten für die gesundheitlichen Folgen und den Verlust an Lebensqualität durch einen verrauchten Sommer sind in dieser Rechnung nicht einmal enthalten. »Es wird einen Anstieg bei den Todesfällen geben. Es wird einen Anstieg bei der Morbidität, den Krankenhausbesuchen und Atemwegserkrankungen geben«, befürchtet der Ökonom am Canadian Climate Institute, Dave Sawyer, gegenüber CBC. Die wirtschaftlichen Folgen sind auch wegen der sogenannten Broken Window Fallacy, dem Trugschluss des zerbrochenen Fensters, kompliziert zu erfassen. Die Theorie besagt: Wenn etwa nach einer Explosion in vielen Häusern alle Fenster zu Bruch gehen, kann in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem der Effekt für das Bruttoinlandsprodukt trotzdem positiv sein – weil die Nachfrage nach Fenstern steigt und somit zum Wirtschaftswachstum beiträgt. »Die hohen Kosten für die Bewältigung der Klimakatastrophe könnten also aus wirtschaftlicher Sicht pervers gut aussehen«, fasst CBC zusammen.