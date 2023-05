Ringen um Mehrheiten

Valeria MOngelli/ZUMA Wire/imago Acht Parteien hat er für seine Regierungsbildung schon zusammen: Move-Forward-Chef Pita Limjaroenrat (Bangkok, 17.5.2023)

Thailand hat mit großer Mehrheit für einen politischen Neuanfang gestimmt – noch unklar ist, ob die im Grunde daraus folgende neue Regierung tatsächlich Gestalt annimmt. Derzeit laufen in Bangkok schwierige Gespräche. Sie betreffen nicht nur die Bildung einer Koalition. Vor allem geht es darum, dass der mögliche neue Premierminister Pita Limjaroenrat von der Move Forward Party (MVP) mindestens 376 Stimmen der Vertreter beider Parlamentskammern erreichen muss. Im Abgeordnetenhaus bringen es die ihn derzeit tragenden Parteien auf 313 der 500 Mandate, was für die Legislaturperiode eine zum Regieren sehr solide Basis wäre. Die Herausforderung besteht nun darin, unter den 250 Senatoren die fehlenden mindestens 63 Stimmen zu gewinnen. Dazu müssen die Wahlsieger viel Überzeugungsarbeit leisten und viel diplomatisches Geschick aufwenden.

Neun Jahre nach dem jüngsten Militärputsch im südostasiatischen Königreich hatten die Wähler den ehemaligen Putschisten am 14. Mai eine deutliche Niederlage beschert. Nochpremier Prayuth Chan-ocha – der als damaliger Armeechef 2014 die treibende Kraft hinter dem Sturz der Regierung von Yingluck Shinawatra war – und seine United Thai Nation Party (UTN) kamen nur auf 36, die in der bisherigen Koalition tonangebende Palang Pracharat Party (PPRP) seines Vertrauten und Vizepremiers Prawit Wongsuwan auf 40 Sitze. Das Putschistenregime ist damit zumindest de facto klar abgewählt. Auch die Demokraten (DP), Thailands älteste Partei, mussten mit nun noch 25 Abgeordneten Verluste hinnehmen, die offenbar im Schulterschluss mit den Exgenerälen begründet liegen. Lediglich die rechtskonservative Bhumjaithai Party von Nochgesundheitsminister Anutin Charnvirakul konnte mit 71 Mandaten als jetzt drittstärkste Kraft einen markanten Bedeutungszuwachs erzielen.

Es war vor gut einer Woche eine Überraschung, dass unter den beiden wichtigsten Oppositionsparteien am Ende die MVP die Nase ein wenig vorn hatte. Lange hatte die bis dato größere Pheu Thai Party (PT) in den Umfragen weit in Führung gelegen. Beide holten je 112 Direktmandate. Allerdings entsendet Move Forward mit insgesamt mehr als 14 Millionen Stimmen zudem 39 Abgeordnete über die Parteiliste. Bei Pheu Thai (gut zehn Millionen Stimmen) sind es nur 29. Die beiden liberalen Kräfte hatten noch in der Wahlnacht mit Gesprächen begonnen und waren sich schnell über eine Zusammenarbeit einig. Inzwischen ist das Bündnis, zu dem auch die Chartthai Pattana Party (zehn Mandate) und mehrere Kleinstparteien zählen, auf acht Partner angewachsen.

Laut jüngsten Berichten der Bangkok Post sollen Pita und sein Team inzwischen etwa 20 Senatoren dazu gebracht haben, für ihn als neuen Premier zu votieren. Im Oberhaus des Parlaments, dessen Mitglieder noch von der Militärjunta ernannt wurden und 2019 mit nur einer Ausnahme geschlossen für Prayuth gestimmt hatten, ist es aber weiterhin nicht einfach, auf die fehlenden 63 Stimmen zu kommen. Im Visier haben die Abgesandten der MVP vor allem jene 50 »unabhängigen« Senatoren, die aus bestimmten Berufsgruppen stammen. Die ebenfalls dem Senat angehörenden Chefs der Teilstreitkräfte und der Polizei haben angekündigt, aus Gründen der Neutralität nicht mitstimmen zu wollen.

Pita und die MVP, die stark von der vorwiegend studentischen Demokratiebewegung getragen wird, wollen den Einfluss der Armee zurückdrängen. Besonders heikel ist aber das Ziel der Wahlsieger, auch den stark kritisierten Paragraphen 112 im Strafrecht (Majestätsbeleidigung) zu reformieren oder sogar abzuschaffen. Selbst die PT will daran lieber nicht rütteln, auch in der Grundsatzvereinbarung des Achterbündnisses, das an diesem Montag vorgestellt werden soll, wird dieser Punkt wohl fehlen. Vor allem aber stellt der Paragraph in Sachen Überzeugungsarbeit im Senat das größte Hindernis dar. Ohne eine »112-Reform«, bekundeten einzelne Mitglieder schon, wären sie durchaus bereit, für Pita zu stimmen. Einen neuen Putsch, vor dem Experten warnen, hat Armeechef Narongpan Jittkaewtae ausgeschlossen – zumindest, solange er im Amt sei.